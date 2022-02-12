ذكاء اصطناعي يتفوق على معظم البشر في لعبة فورمولا1

أدى التعاون بين ثلاث شركات، هي: سوني للذكاء الاصطناعي، سوني إنتر اكتيف إنترتينمنت، وبوليفني ديجيتال إنك، إلى تطوير ذكاء اصطناعي بإمكانه التفوق على معظم البشر في لعبة الفيديو ”جران توريزمو سبورت“ لسباق سيارات فورمولا1.

وفي ورقة بحثية منشورة في مجلة نيتشر البريطانية، وصفت المجموعة الذكاء الاصطناعي، الذي سمته ”جي تي سوفي“، بأنه ”مستقل ومدرب على تعزيز التعلم العميق، وتعلم كيفية عمل لعبة الفيديو“.

ودرب المبرمجون النظام باستخدام مبدأ الثواب والعقاب، فيمُنَح جوائز عند نجاحه ويُعاقَب عند فشله، وتحسن مع مرور الوقت إلى درجة تعلم فيها الفروق الدقيقة في التكتيكات المستخدمة من سائقي سيارات السباق المحترفين، فضلا عن تعلم قواعد آداب السلوك لضمان اللعب النظيف.

وأشار الدكتور جي كريستيان جيردس، من جامعة ستانفورد الأمريكية، والمشارك في المشروع، إلى جودة أداء النظام وقدرته على منافسة اللاعبين البشر، معتبرا أنه خطوة متقدمة في تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي، وفقا لموقع تِك إكسبلور التقني.

وقال جيردس إن ”قيادة سيارات السباق في فورمولا1 مهمة صعبة جدا، وإلى جانب ضرورة إتقان السائقين لتعقيدات سياراتهم، يجب عليهم التعامل مع السلوك غير المتوقع للمنافسين“.

تطبيقات مستقبلية

وبرهن الباحثون في عملهم الجديد على عدم احتكار البشر لهذا المجال، إذ تمكن نظام الذكاء الاصطناعي من هزيمة البشر المنافسين في لعبة فيديو تحاكي بدقة الواقع الحقيقي، وأثبتت التجربة تحسن قدرات النظام، إلى درجة تمكنه من هزيمة 95% من خصومه البشريين.

وذكر جيردس أن الدروس المستفادة من تعليم النظام كيفية منافسة البشر في السباقات، يمكن تطبيقها مستقبلا على أنظمة القيادة الذاتية الواقعية، فضلا عن استخدامها كأداة للمساعدة في تدريب السائقين.

يشار إلى أن لعبة الفورمولا واحد تُعرف أيضاً باسم سباق الجائزة الكبرى، وهو أعلى صنف من سباقات الفورمولا ذات المقعد الفردي والعجلات المفتوحة.

يتألف موسم الفورمولا الواحد من سلسلة من السباقات تُعرف بالجوائز الكبرى (Grand Prix)، تؤدى على حلبات خاصة معدة لهذا السباق، ونادراً ما يؤدى السباق في الطرق العادية خارج المضمار.