عطل مفاجئ يضرب موقع تويتر

ضرب عطل مفاجئ موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء الجمعة، حيث أبلغ مستخدمون بعدم تمكنهم من ارسال التغريدات أو الاطلاع على آخر الأخبار على حساباتهم.

وعند محاولة إرسال تغريدة عبر الموقع، سواء على تطبيق الموبايل أو باستخدام الحاسوب، تظهر رسالة اعتذار باللون الأحمر تفيد بعدم إمكانية استكمال الإجراء حاليا.

كما اشتكى مستخدمون من أن التطبيق يقوم بإجراء تسجيل الخروج من الحساب تلقائيا.

واستمر العطل لدقائق قبل أن يعود الموقع للعمل مجددا، ويشارك العديد من المستخدمين تجربتهم من خلال التغريد على وسم #twitterdown حيث حفلت التغريدات بصور لشاشات الهواتف خلال فترة التعطل.