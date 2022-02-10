لمنافسة "تيك توك" و"إنستغرام".. "يوتيوب" تضيف طرقًا جديدة لكسب المال

أعلنت منصة ”يوتيوب“ إضافة طرق جديدة لمنشئي المحتوى؛ بهدف كسب المال باستخدام الفيديوهات القصيرة والمعروفة باسم (Shorts)، إلى جانب ميزة التسوق عبر تلك الفيديوهات.

وفي خطوة وصفت بأنها منافسة لتطبيقيْ ”تيك توك“ و ”إنستغرام“، وسّعت ”يوتيوب“ الطرق التي يمكن من خلالها لمنشئي المحتوى تحقيق الربح من المحتوى الخاص بهم، والتفاعل مع المشاهدين، وإنشاء أفكار جديدة لقنواتهم الخاصة.

وقال مدير المنتجات في ”يوتيوب“ نيل موهان، في منشور له اليوم الخميس، إن هناك مجموعة من الميزات والأدوات الجديدة والإضافات سيتم طرحها على مدار العام الجاري.

وأضاف أن ”يوتيوب تخطط لطرح تأثيرات فيديو جديدة لمنشئي المحتوي، بما في ذلك إمكانيات التحرير والتعديل، والقدرة على الرد على التعليقات عبر المقاطع القصيرة،“ تمامًا كما يفعل المبدعون على ”تيك توك“.

وأكد موهان أن الشركة تخطط أيضًا لتقديم ”طرق جديدة لمنشئي المحتوى للاستثمار في الفيديوهات القصيرة (Shorts) وكسب الدخل، من خلال توسيع المجالات للمحتوى ذي العلامات التجارية، وإضافة (Super Chat) إلى هذه الفيديوهات، وفي النهاية السماح بالتسوق عبر الفيديو مباشرة (Live Shopping) ”.

وأوضح أن ميزة التسوق سيتم توسيعها في المستقبل على نطاق واسع عبر المنصة بشكل عام، مبينًا أنه ”إضافة إلى مقاطع الفيديو القابلة للتسوق والتسوق المباشر، فإن الشركة تستكشف أيضًا طرقًا أخرى لدمج التسوق في تجربة يوتيوب ككل“.

وتقدم ”يوتيوب“ أيضًا مجموعة من الميزات الأخرى ضمن رؤيتها للتطوير هذا العام، حيثُ ستساعد المبدعين في إنشاء محتوى جديد، وستتم إضافة رؤى جديدة إلى ”YouTube Studio“، إلى جانب مساعدتهم على فهم كيفية تفاعل المشاهدين مع جهات الاتصال الخاصة بهم، وتساعد في إطلاق أفكار لمقاطع فيديو جديدة.

أما عن الميزات التي سيتم طرحها للمستخدم العادي، قالت الشركة إنها تخطط أيضًا لتقديم ميزة ”تويتش“ (وهي منصة بث مرئي حي مملوكة لشركة أمازون) الشائعة على نطاق واسع، بعد أن بدأت الشركة في اختبار الميزة، لكن موهان أكد أن الشركة تعمل على توسيعها في الأشهر المقبلة.

ومن المقرر أن تطرح ”يوتيوب“ في الأيام القليلة المقبلة تكاملًا يتيح للمستخدم التفاعل من خلال هاتفه مع الفيديو الذي يشاهده على التلفزيون، حيثُ ستعمل هذه الميزة عند تسجيل الدخول إلى الحساب نفسه على كلا الجهازين، وستسمح للمشاهدين بقراءة أو كتابة تعليق ومشاركة مقاطع الفيديو من أجهزتهم المحمولة.

وأشار موهان إلى أن ”YouTube TV“ سيخضع لإعادة هيكلة شاملة في العام الجاري، مبينًا أنه ”سيحسن الشكل والمظهر، ويتيح لك تنظيم مفضلاتك بسهولة أكبر“.