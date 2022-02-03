بسرعة 500 ميغابت في الثانية.. إيلون ماسك يعلن إطلاق خدمة "ستارلينك بريميم"

أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، عن إطلاق شركته ”سبيس إكس“ فئة مميزة وأكثر قوة من ”خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية“، المعروفة باسم ”ستارلينك“، مشيراً إلى أن الخدمة الجديدة تستهدف في الأساس الشركات والمكاتب والمؤسسات.

والفئة الجديدة التي أُطلق عليها اسم ”ستارلينك بريميم“ (Starlink Premium)، تأتي بخمسة أضعاف تكلفة الخدمة الأساسية ”ستارلينك ستاندرد“ (Standard) التي تستهدف المستهلك العادي، وفقاً لإعلان ماسك.

وعن الاشتراك فى الخدمة، أوضح الموقع الإلكتروني لشركة ”سبيس إكس“، أنه يجب إيداع 500 دولار – قابلة للاسترداد – بالإضافة إلى رسوم تبلغ 2500 دولار مقابل ”هوائي استقبال القمر الصناعي“ (antenna) وجهاز التوجيه (router)، مشيراً إلى أن تكلفة الخدمة تبلغ 500 دولار شهرياً.

والجدير بالذكر أن قيمة الاشتراك الشهري لخدمة ”ستارلينك ستاندرد“، التي تم إطلاقها في أكتوبر 2020، تبلغ 99 دولاراً شهرياً، بالإضافة إلى رسوم بداية الخدمة بقيمة 500 دولار.

و“ستارلينك“ هي خدمة إنترنت عالية السرعة ذات نطاق واسع تستخدم شبكة من الأقمار الصناعية المترابطة التي تقع في مدار أرضي منخفض يتم إرسالها بواسطة صواريخ ”سبيس إكس“.

ووفقاً لموقع الشركة، يمكن لمستخدمي ”ستارلينك بريميم“ توقع سرعات تحميل تتراوح من 150 ميغابت إلى 500 ميغابت في الثانية، بالإضافة إلى وقت استجابة يتراوح من 20 ميلي إلى 40 ميلي ثانية. بينما تتراوح سرعة ”ستارلينك ستاندرد“ بين 100 ميغابت في الثانية و200 ميغابت في الثانية، بالإضافة إلى نطاق وقت استجابة أقل.

وذكر الموقع أن ”ستارلينك بريميوم لديه أكثر من ضعف قدرة هوائي ستارلينك ستاندرد، مما يوفر سرعات إنترنت أسرع وإنتاجية أعلى للمستخدمين، بما في ذلك الشركات.. كما أن الهوائي مصمم لتحسين الأداء في مختلف ظروف الطقس القاسية“.

وأوضح أن خدمة ”ستارلينك بريميم“ تم إطلاقها للعمل من ”مواقع خدمة غير محدودة“ لتكون قادرة على الاتصال بالخدمة من أي مكان، على عكس ”ستارلينك ستاندرد“ التي تعمل في نطاقات معينة فقط، مشيراً إلى تخصيص خدمة عملاء عالية المستوى متاحة للعمل على مدار اليوم.

ومع بدء الحجز عبر الموقع الرسمي، أشارت ”سبيس إكس“ إلى أن أولى عمليات التسليم للخدمة المميزة ستبدأ في الربع الثاني من العام الجاري. كما أعلنت الشركة أن لديها أكثر من 145 ألف عميل لخدمة ”ستارلينك ستاندرد“ في 25 دولة حول العالم، بالإضافة إلى حوالي 1900 قمر صناعي في المدار.