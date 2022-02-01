"ميتا" تضيف رموز "الأفاتار" إلى إنستغرام

أعلنت شركة ”ميتا“ للتكنولوجيا، أنها أتاحت صورا رمزية ثلاثية الأبعاد (أفاتار) إلى القصص (Stories) والرسائل المباشرة (DMs) الخاصة بمنصة التواصل الاجتماعي للصور ”إنستغرام“، بالإضافة إلى تحديث الأفاتار الخاصة بتطبيقي ”فيسبوك“ و“ماسنجر“.

وقالت الشركة أمس الاثنين إنه يمكن للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الظهور بأشكالهم الافتراضية في الملصقات والمنشورات وصور الحسابات الشخصية عبر منصة ”فيسبوك“ وكل المنصات الرقمية التابعة لـ“ميتا“، بما في ذلك منصة ”Quest VR“ الافتراضية الخاصة بها.

وقال عملاق التواصل الاجتماعي إن ”الصور الرمزية ستكون أكثر اتساقاً مع أسلوب جميع المستخدمين مع إضافة المزيد من أشكال الوجوه وتعدد ألوان البشرة والمزيد من تعبيرات الوجه المختلفة، فضلاً عن غرسات القوقعة الصناعية (Cochlear implants) وأجهزة السمع المختلفة والكراسي المتحركة، حتى تشمل المستخدمين ذوي الإعاقة“.

كما وعدت الشركة أيضا بتبسيط نقل صور ”الأفاتار“ عبر مختلف المنصات التابعة لها، بالإضافة إلى إتاحة مزامنة تغييرات ”الأفاتار“ بين تطبيقات ”فيسبوك“ و“إنستغرام“.

وكتب إيغريم شورمان، المسؤول عن قسم ”الأفاتار“ بالشركة، في منشور: ”منذ الكشف عن رؤيتنا الطويلة المدى للميتافيرس في أكتوبر الماضي، واصلنا بناء هذا التطور التالي للتكنولوجيا الاجتماعية، والبناء نحو مستقبل حيث يمكنك الجلوس في نفس الغرفة مع أحبائك الذين هم في الواقع على بعد آلاف الأميال أو العمل بشكل طبيعي مع فريق موهوب يمتد عبر العالم“.

ويعمل ”الأفاتار“ على تعزيز اختراق الشركة عالم الميتافيرس الذي لا يزال في الغالب طموحا، والذي وصفه شورمان في إعلان أمس بأنه ”عالم رقمي مترابط.. عالم يربط بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز وأيضا المنصات الأساسية المألوفة مثل هاتفك وجهاز الكمبيوتر“.

من جانبه، قال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ“ميتا“، إن عالم ”الميتافيرس“، الذي تحدث عنه للمرة الأولي عندما أعلن عن تغيير اسم الشركة العام الماضي، يمثل أولوية بالنسبة للشركة.

وأضاف في منشور أمس: ”يوما ما سيكون لدى المستخدم العديد من الصور الرمزية التي تتراوح بين التعبيرية والواقعية“.

وكانت ”ميتا“ قد قدمت عروضا توضيحية لصور ”الأفاتار“ في حدث ”Facebook Connect“ في أكتوبر الماضي، لكن الشركة أكدت في ذلك الوقت أن الكثير من العمل لا يزال في مرحلة البحث.

من ناحية أخرى، صرحت شركة ”ميتا“ بأنها ستعلن أرباحها للربع الأخير في الثاني من فبراير المقبل، حيث أوضحت أنها ستنشر نتائج قسمي الواقع الاصطناعي (AR) والواقع الافتراضي (VR) لأول مرة، مع إلقاء نظرة على التأثير المالي لتركيزها على عالم ”الميتافيرس“.