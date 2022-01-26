"أبل" تطلق تحديث "iOS 15.3" لإصلاح ثغرة بمتصفح "سفاري"

أطلقت شركة ”أبل“ الأمريكية، يوم الأربعاء، رسميًا، تحديث ”iOS 15.3“ لأجهزة ”آيفون“ و“iPadOS 15.3″ لأجهزة ”آيباد“ المتوافقة.

وكشفت تقارير أن التحديث بسيط إلى حد ما، لكنه يستهدف في الأساس إصلاحًا أمنيًا لـ“عيب مستعرض“، وإصلاح خلل فني تم الإبلاغ عنه في متصفح ”سفاري“.

وكان تقنيون ومستخدمون قد أبلغوا، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن مواقع الويب يمكن أن تستغل ثغرة في متصفح ”سفاري“ للوصول إلى عناوين ”URL“ التي زارها مستخدم ”iOS“ مؤخرًا، ومن ثم تسريب سجل المتصفح أو حتى الحصول على معرف مستخدم ”غوغل“ (Google User ID).

وكان موقع ”9to5Mac“ التقني قد اختبر الإصدار الجديد قبل أيام قليلة، ووجد أنه يعمل على حل هذه الثغرة الأمنية.

ووفقًا للتقارير، سيكون الإصلاح السريع من ”أبل“ مفيدًا لمستخدمي ”iOS“ و“iPadOS“، لأنه على عكس ”macOS“، لا يمكن للمستخدم التبديل بسهولة إلى متصفح آخر على ”iOS“ لتجنب الثغرة الأمنية.

وتسمح ”أبل“ لمتصفحات الطرف الثالث على نظام ”iOS“، لكن يتعيّن عليها جميعًا استخدام نفس محرك التصميم الخاص بـ“سفاري“.

وكان آخر تحديث لـ“iOS“ هو الإصدار ”15.2“، والذي تضمن تحسينات لوضع الماكرو الخاص بـ“iPhone 13 Pro“، وخطة صوتية فقط بقيمة 4.99 دولارًا لـ“Apple Music“، وبرنامج ”Digital Legacy“، وتقرير خصوصية تطبيقات ”أبل“ (Apple’s App Privacy Report)

وأصدر العملاق الأمريكي أيضًا، الأربعاء، تحديث ”macOS Monterey 12.2″، وهو التحديث الرئيس الثاني لإصدار ”‌macOS Monterey‌“ الذي تم إطلاقه، في أكتوبر الماضي.

ويأتي التحديث الجديد بعد أكثر من شهر من إصدار ”12.1“، والذي جلب دعم ”SharePlay“.

ووفقًا للتقارير، فإن إصدار ”‌macOS Monterey‌ 12.2“ هو تحديث لإصلاح نفس الثغرة الأمنية في متصفح ”سفاري“، على الرغم من أن ملاحظات إصدار الشركة لا تحتوي على معلومات بخلاف معلومات إصلاح الأخطاء العامة.

ويمكن تنزيل تحديث ”‌‌‌‌macOS Monterey‌ 12.2‌‌“ على جميع أجهزة ”Mac“ المؤهلة باستخدام قسم تحديث البرامج في تفضيلات النظام.

وأصدرت ”أبل“ أيضا تحديث ”macOS Big Sur 11.6.3“ لأولئك الذين ما زالوا يستخدمون ”macOS Big Sur“ و“macOS Catalina Security Update 2022-001″ لمن يستخدمون نظام ”Catalina“.

وفي السياق، أصدرت ”أبل“ أيضًا تحديثي ”WatchOS 8.4″ و“tvOS 15.2“ لإدخال بعض التحسينات في الأداء، كما أطلقت تحديث ”HomePod 15.3″، لمكبرات الصوت الذكية الخاصة بها، والذي يضيف دعم ”Siri“ لما يصل إلى 6 مستخدمين يتحدثون الإنجليزية في الهند، أو الإيطالية في إيطاليا.