بسرعات تصل إلى 40 جيجابت/الثانية.. شركة تايوانية تطرح تقنية "WiFi 7"

طرحت شركة تايوانية تقنية ”WiFi 7“ بسرعات تصل إلى 40 جيجابت/الثانية، ما يمهد الطريق لتكنولوجيا الشبكة اللاسلكية للدخول إلى الأجهزة المنزلية بداية العام المقبل.

ويشكل دخول معيار ”Wi-Fi 7“ إلى الأجهزة المنزلية قفزة نوعية، حيث إن شبكة ”WiFi 6“ الحالية قادرة على تقديم سرعات تصل إلى 9.6 جيجابت في الثانية، وهو أقل من ربع ما يعالجه هذا الاتصال.

وقالت شركة ”MediaTek“ التايوانية لأشباه الموصلات إنها ”تعمل أيضا على تقنية التشغيل متعدد الوصلات (MLO)، والتي تقوم بتجميع قنوات متعددة على نطاقات تردد مختلفة في نفس الوقت؛ للسماح لحركة مرور الشبكة بالاستمرار في التدفق بسلاسة حتى في حالة وجود تداخل أو ازدحام في النطاقات“.

والتطوير الجديد في سرعة معيار Wi-Fi من شأنه أن يضعه على قدم المساواة مع التوصيلات السلكية مثل Thunderbolt 3، وفق ما ذكر موقع ”كمبيوتر هوي“ التقني.

وقال إنه ”لا يزال يتعين معرفة المزيد من التفاصيل حول الاتصال والتحسينات التي يمكن أن تقدمها الشركة التايوانية في Wi-Fi 7 للمستخدمين والشركات التي تتجاوز السرعة“.

وبين أنه ”يجب أن تكون كل هذه القفزات مصحوبة دائما بميزات أخرى تعمل أيضا على تحسين استقرار الاتصال والجوانب الأخرى“.

لكن ”MediaTek“ أوضحت أنها ستقدم تقارير عنها عندما ترى ذلك مناسبا.

وقال آلان هسو، نائب رئيس الشركة والمدير العام لأعمال الاتصال الذكي في MediaTek: ”ستكون تقنية Wi-Fi 7 العمود الفقري للشبكات المنزلية والمكتبية والصناعية“.

وأضاف هسو: ”ستوفر Wi-Fi 7 اتصالا سلسا لكل شيء، بدءا من تطبيقات AR / VR متعددة اللاعبين إلى الألعاب السحابية ومكالمات 4K، إلى البث بدقة 8K وما بعدها“.

من جانبه، أوضح ماريو موراليس، نائب رئيس الشركة لأشباه الموصلات أن ”الميزات الجديدة مثل التشغيل متعدد الروابط (MLO) ستجعل Wi-Fi 7 جذابة للغاية للأجهزة، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الاستهلاكية“.

وذكر أن ”مقدمي الخدمات سيبدؤون في نشر مجموعة واسعة من النقاط الساخنة عبر قطاعات السوق هذه“.

وكان اتحاد ”Wi-Fi Alliance“ صادق، مطلع العام الماضي، على الموجة الأولى من المنتجات مع دعم ”Wi-Fi 6E“، التي من المتوقع أن تدعمها الحواسيب المحمولة وأجهزة التلفزيون والهواتف الذكية.

وتستخدم الأجهزة التي تدعم ”Wi-Fi 6E“ طيفا مخصصا لـ 6E، مع ما يصل إلى سبع قنوات إضافية بسرعة 160 ميجاهرتز، بينما تشترك أجهزة ”Wi-Fi 6“ في نفس الطيف مثل أجهزة ”Wi-Fi 4“ و5 و 6 الأخرى، والتي تعمل فقط على قناتين 160 ميجاهرتز.