على غرار "إنستغرام".. "تيك توك" يطرح ميزة "الاشتراكات المدفوعة"‎‎

أعلن تطبيق التواصل الاجتماعي للفيديوهات القصيرة ”تيك توك“، الخميس، إطلاق ميزة ”الاشتراكات المدفوعة“، حيث يستكشف التطبيق إمكانية المبدعين وصناع المحتوى لفرض اشتراكات لمحتواهم.

وأوضح التطبيق أن الميزة الجديدة هي جزء من اختبار محدود في الوقت الحالي وليست متاحة للجميع على نطاق واسع.

وقال متحدث باسم التطبيق: ”نحن دائما نفكر في طرق جديدة لإضفاء قيمة على مجتمعنا وإثراء تجربة تيك توك،“ دون ذكر تفاصيل حول خطط التسعير.

وليس من الواضح حتى الآن كيفية دمج ”الاشتراكات المدفوعة“ في التطبيق، ولكن يتوقع بعض النقاد أنه في حالة الاشتراك، ستتوقف مقاطع فيديو صانع المحتوى من الظهور في صفحة ”For You“، التي تعتمد على الخوارزميات في اقتراح مقاطع الفيديو للحسابات التي لا يتابعها المستخدمون.

ويرى البعض الآخر، أنه من الممكن أيضا أن يتضمن الاشتراك محتوى إضافيا حصريا للمشتركين فقط، بدلا من أن يكون حساب صانع المحتوى بأكمله حصريا.

وتأتي ميزة ”الاشتراكات المدفوعة“ في وقت يختبر فيه التطبيق ميزة ”الإكراميات“ (Tips)، والتي تسمح لصانعي المحتوى بتلقي الأموال من المعجبين.

ويمكن لصانعي المحتوى الخاضعين للاختبار التقدم بطلب للحصول على الميزة إذا كان لديهم ما لا يقل عن مئة ألف متابع ليحصلوا على زر ”إكرامية“ في حساباتهم الشخصية بعد الموافقة على طلبهم، حيث يمكن لمتابعيهم استخدامه لإرسال مدفوعات مباشرة إليهم.

ووصفت الشركة الميزتين على أنهما دفعة نحو تحقيق الدخل ومساعدة صانعي المحتوى على كسب لقمة العيش من خلال تطبيقهم.

وعلى سبيل المثال، أنشأت الشركة في العام الماضي، صندوقا تمويليا بقيمة 200 مليون دولار يهدف لمساعدة المبدعين في الولايات المتحدة على زيادة أرباحهم.

كما تساعد الشركة أيضا المبدعين في توقيع شراكات مع العلامات التجارية وصفقات الرعاية، كما توفر دخلا من البث المباشر.

وبالنظر إلى تركيز الشركة على جهود تحقيق الدخل، فليس من الغريب أن تختبر طرقا تتيح لصانعي المحتوى والمبدعين تحصيل اشتراكات مدفوعة مقابل محتواهم.

ويأتي إعلان ”تيك توك“ عن ميزة ”الاشتراكات المدفوعة“ بعد يوم من إطلاق منافستها ”إنستغرام“ نفس الميزة للاختبار في الولايات المتحدة، حيث أعلنت الأخيرة عن اختبار الميزة الجديدة مع مجموعة صغيرة من المبدعين القادرين على تقديم محتوى مدفوع للمشتركين من خلال القصص ”Stories“ والبث المباشر. وتعد هذه المرة الأولى التي يحذو فيها ”تيك توك“ حذو ”انستغرام“، وفقا للنقاد.

وتتبع اختبارات ”تيك توك“ و“إنستغرام“ إطلاق ”تويتر“ لميزة ”Super Follows“، وهو اشتراك مدفوع أيضا تم إطلاقه في سبتمبر 2021، ويتيح للمستخدمين الاشتراك في الحسابات التي يهتمون بها مقابل رسوم اشتراك شهرية مقابل محتوى حصري. ويمكن للحسابات المؤهلة هناك تحديد سعر اشتراكات، مع خيار تحصيل 299 دولارا أمريكيا أو 499 دولارا أمريكيا أو 999 دولارا أمريكيا في الشهر.

وتعتبر ميزة الاشتراكات المدفوعة من ”تيك توك“ و“إنستغرام“ و“تويتر“ وسيلة للشركات للتنافس مع بعضها البعض بجانب المنصات الرقمية الأخرى مثل ”يوتيوب“، والتي توفر طرقا مربحة للمبدعين لكسب المال.