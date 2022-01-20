تويتر تطرح ميزة "المجتمعات" لمستخدمي أندرويد

أتاحت شركة تويتر ميزة ”المجتمعات“ الخاصة بها لكافة مستخدمي نظام ”أندرويد“، وذلك بعد أربعة أشهر من إطلاقها على نظام تشغيل ”أي أو إس“ الخاص بأجهزة شركة ”أبل“، والويب أيضاً.

وقالت شركة ”تويتر“ إن مستخدمي ”أندرويد“ يمكنهم الآن المشاركة في المنتديات عبر التطبيق الرقمي، طالما تم التحديث إلى أحدث إصدار.

وأوضحت أنه بمجرد انضمام المستخدمين إلى ”مجتمعهم الأول“، ستظهر علامة تبويب مجتمعات جديدة في شريط التنقل الخاص بهم.

وتم إطلاق ”مجتمعات تويتر“ في الأساس لمنح الأشخاص مكانًا مخصصًا للتواصل والمشاركة والاقتراب من المناقشات التي يهتمون بها كثيرًا، وأيضاً لتسهيل الاتصال بالمستخدمين الآخرين بناءً على الاهتمامات المشتركة.

ويتم إنشاء هذه المجتمعات وإدارتها بواسطة مستخدمي ”تويتر“ أو المسؤولين والمشرفين الذين يفرضون قواعد المجتمع، ويحافظون على جعل المحادثات مفيدة وذات صلة وممتعة.

وباستخدام الميزة الجديدة أيضاً، يمكن للمستخدمين الانضمام إلى المحاور الاجتماعية والتغريد مباشرة إلى أشخاص آخرين لديهم اهتمامات مشتركة بدلاً من مجموعة المتابعين المعتادة. وعلى الرغم من أن هذه التغريدات عامة، إلا أن الردود تقتصر على ”أعضاء المجتمع الآخرين“.

ووفقاً للشركة، هناك العديد من ”المجتمعات الشعبية“ التي تستند إلى موضوعات لا حصر لها؛ مثل ”النباتات“ و“العناية بالبشرة“ و“التصميم والأزياء“ و“الطقس“ و“الأحذية الرياضية“ و“العملات المشفرة“ و“علم التنجيم“، وغيرها.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قامت ”تويتر“ بتفصيل خططها لتحديث وتوسيع المجتمعات. وقالت الشركة إنه في الوقت الحالي، تكون جميع المنتديات إما مدعوة فقط أو مفتوحة للجميع. ومع ذلك، تستكشف ”تويتر“ خيار ”طلب الانضمام“، حيث يمكن للمسؤولين والمشرفين الموافقة على الطلبات أو رفضها.

وستختبر الشركة أيضًا ”الجدول الزمني المُصنف“ (Ranked Timeline)، حيث سيرى المستخدمون أهم التغريدات التي تحدث في مجتمعاتهم أولاً، ولكن سيظل لدى المستخدمين أيضًا خيار رؤية جدولهم الزمني بترتيب زمني.

وقالت تويتر إنها أيضًا تعمل على إيجاد طرق للمستخدمين للتعبير عن أنفسهم في مجتمعاتهم، مشيرة إلى أنها سوف تستكشف وسيلة للمنسقين لتسليط الضوء على المحتوى البارز في المجتمعات.

وأضافت أنها ستختبر أيضًا طرقًا للمستخدمين والمشرفين للحصول على أسئلة وأجوبة مع بعضهم البعض.

وتتماشى ميزة ”مجتمعات تويتر“ بشكل واضح مع الجهود التي تبذلها الشركة لتحسين مجتمعات المبدعين، حيث طرحت ”تويتر“ خلال العام الماضي ميزة الاشتراك المدفوع التي تسمى ”Super Follows“، وميزة ”Ticketed Spaces“ لغرف الصوت الخاصة بها، وميزة الدفع لمرة واحدة التي تسمى ”Tip Jar“.