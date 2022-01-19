أبل تعمل على جيل أكثر تطورًا من اللوحي المميز iPad Pro

كشفت تقارير تقنية أن شركة ”أبل“ الأمريكية ستطلق جيلًا جديدًا من أجهزتها اللوحية الفريدة“iPad Pro“، العام الجاري، بخصائص مميزة عن الجيل السابق الذي طرحته الشركة، العام الماضي، وكان يأتي بشريحة ”M1″، وشاشة“miniLED“، مع دعم لشبكات الجيل الخامس.

وتشير مصادر مقربة من الشركة إلى أن جهاز ”Pro 2022iPad“ سيأتي بزجاج خلفي لتدعيم الشحن اللاسلكي، على الأرجح عبر نظام“MagSafe“.

وبحسب ما أورده موقع ”9to5mac“، فإن الشحن اللاسلكي سيحل محل الشحن التقليدي عن طريق كابل الطاقة المعتاد.

ويستخدم الشحن اللاسلكي الحث الكهرومغناطيسي لتوفير الكهرباء للأجهزة المحمولة، مما يسهل على المستخدمين شحن بطارية أجهزتهم.

وكانت شركة ”أبل“ قد أضافت خاصية الشحن اللاسلكي إلى أجهزة ”آيفون“ في 2017 وحدثتها، العام الماضي، بنظام ”MagSafe“ القائم على المغناطيس الذي يضمن سرعات شحن أكثر اتساقًا.

وأشارت التقارير إلى أن ”أبل“ تختبر نظام ”MagSafe“ مماثل للجيل الجديد من أجهزة ”iPad Pro“.

وذكر الموقع في وقت سابق، من الشهر الجاري، أن شركة ”أبل“ واجهت عقبة في خططها لإعادة تصميم أجهزة“iPad Pro“ باستخدام ”MagSafe“.

وبينما كانت الشركة تختبر زجاجًا كاملًا على أجهزتها اللوحية الجديدة، أصبح ذلك عيبًا لأنه سيجعل الجهاز سريع التلف، وأيضًا أكثر هشاشة.

ووفقًا للموقع، طورت الشركة نماذج أولية من أجهزة“iPad Pro“ بشعار أكبر للشركة مشابه لذلك الموجود على MacBook Pro الجديد، لكن هذا النموذج مصنوع من الزجاج.

وبين أنه نتيجة لذلك، ستنتقل الطاقة من خلال الشعار الزجاجي، ويحتوي النموذج الأولي أيضًا على مغناطيس أقوى لمنع الحوادث، كما أنه يدعم الشحن بسرعات أعلى من ”MagSafe“ لأجهزة ”آيفون“.

وبالنسبة للشاشة، ذكرت التقارير أنه من المرجح أن تحتفظ ”أبل“ بحجمين مختلفين؛ 11 بوصة و12.9 بوصة، موضحة أن الترقية ستكون واضحة في الطراز مقاس 11 بوصة، حيث ستستبدل الشركة لوحة LCD بشاشة ”miniLED“، كما فعلت، العام الماضي، مع جهاز ”iPad Pro“ مقاس 12.9 بوصة.

وأما عن قدرات المعالج، فقد أفادت التقارير أنه من المحتمل أن تضيف الشركة نسخة مطورة من شريحة ”M1“ إلى أجهزة“2022iPad Pro“، وستحمل اسم“M2″، التي يُشاع أنه سيتم إصدارها مع جهاز ”MacBook Air“ المعاد تصميمه.

وبالنسبة لقدرات التخزين، من المحتمل أن تحتفظ ”أبل“ بنفس الخيارات السابقة، حيث لا توجد شائعات بشأن أكثر من 2 تيرابايت من التخزين من 128 جيجابايت إلى 2 تيرابايت.

وأكدت التقارير أن شركة ”أبل“ تعمل على تطوير بطارية الأجهزة اللوحية الجديدة لتصبح أكبر، حيث يشكو بعض المستخدمين من أن ”Magic Keyboard“ تتسبب في استنزاف مفرط للبطارية.