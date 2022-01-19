بسبب تشغيل شبكة G5.. شركات الطيران العالمية تعيد جدولة رحلاتها إلى أمريكا

تسابق شركات الطيران العالمية الكبرى الزمن؛ لإعادة جدولة رحلاتها إلى الولايات المتحدة أو حتى إلغائها، قبيل نشر شبكة الجيل الخامس، اليوم الأربعاء.

ولم يهدئ إعلان شركتي اتصالات لاسلكية إرجاء تشغيل بعض الأبراج، المخاوف المتعلقة بتداخل الإشارات وسلامة الطيران.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قد حذرت من احتمال حدوث تداخل إشارات مع شبكات الجيل الخامس بما يمكن أن يؤثر على قراءات الارتفاع التي تلعب دورا رئيسا في هبوط بعض الطائرات في الطقس السيئ.

وتقول شركات الخطوط الجوية إن الطائرة بوينغ 777 من بين الطرز التي يتركز عليها الاهتمام مبدئيا.

وبالرغم من إعلان شركتي آيه.تي. أند تي وفرايزون تأجيل تشغيل بعض أبراج الاتصالات اللاسلكية قرب المطارات ما زالت شركات الطيران تلغي رحلات جوية أو تغير طرازات طائراتها المستخدمة في الرحلات إلى الولايات المتحدة.

وفي ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، بدأت إدارة الطيران الاتحادية في تحديث إرشاداتها بشأن المطارات والطائرات التي ستتأثر بنشر تكنولوجيا الجيل الخامس، في خطوة من المتوقع أن تحد بشكل كبير من تأثير ما يقرب من 1500 إشعار حول القيود المرتبطة بهذه التكنولوجيا.

وفي وقت سابق، قالت شركة ”طيران الإمارات“، وهي أكبر مشغل للطائرة بوينغ 777 في العالم، إنها ستعلق رحلاتها إلى تسع وجهات أمريكية اعتبارا من اليوم الأربعاء، وهو التاريخ المحدد لنشر خدمات الجيل الخامس اللاسلكية.

وسوف تتواصل رحلاتها إلى مطار جون كنيدي في نيويورك، ولوس أنجلوس وواشنطن.

وفي اليابان، قالت شركتا الطيران الرئيسيتان ”أول نيبون“ والخطوط الجوية اليابانية، إنهما ستقلصان أعداد الرحلات بطائرات بوينج 777.

وقالت ”أول نيبون“ إنها ستلغي رحلات أو تغير نوع الطائرات المستخدمة في بعض الرحلات المتجهة للولايات المتحدة.

وذكرت لوفتهانزا الألمانية إنها ألغت رحلة من فرانكفورت إلى ميامي، وتقوم بتغيير بعض الطائرات من بوينج 747-8 إلى 747-400.

وستقوم الخطوط الجوية النمساوية التابعة للوفتهانزا بتغيير طائراتها المستخدمة في الرحلات إلى نيويورك في نيوجيرسي من 777 إلى 767.

وأفادت الخطوط الجوية الكورية بأنها تجنبت استخدام طائرات 777 و747-8 في ست رحلات ركاب وشحن إلى الولايات المتحدة، بينما أعلنت الخطوط الجوية التايوانية إعادة جدولة بعض الرحلات، وقالت كاثاي باسيفيك في هونج كونج، إنها ستستخدم طائرات من طرز مختلفة إذا استلزم الأمر.

وأوضحت شركات الطيران أنها بنت خطواتها على أساس إشعار من شركة بوينغ بأن إشارات الجيل الخامس قد تتداخل مع جهاز قياس الارتفاع الذي يعمل بالإشارات اللاسلكية على طائرات 777.

ولم يصدر تعليق فوري من متحدث باسم بوينغ.

كانت طائرات بوينغ 777 ثاني أكثر الطائرات ذات الجسم العريض استخداما في الرحلات الجوية من وإلى المطارات الأمريكية في العام الماضي بحوالي 210 آلاف رحلة، ولم تسبقها سوى بوينغ 767، بحسب بيانات موقع فلايت رادار 24 الذي يرصد حركة الطيران.