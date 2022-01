اختبار شريط بحث جديد في تويتر لأجهزة نظام iOS

يختبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، حاليا، شريط بحث في تبويب الصفحة الرئيسة للتطبيق، وذلك للأجهزة التي تعمل على نظام iOS.

وأعلن حساب ”Twitter Support“، أن بعض المستخدمين سيرون الآن شريط البحث الجديد عند تصفح علامة تبويب الصفحة الرئيسة للتطبيق على أجهزة iOS.

وذكر الحساب، أن التجربة الجديدة لشريط البحث تستهدف تسهيل عملية البحث وجعلها أكثر سهولة وتلقائية بالنسبة للمستخدمين.

Search on the Home tab, let's gooooo

Now testing on iOS: some of you will see a new search bar or 🔍 icon on the Home tab to easily search Twitter right when you open the app. pic.twitter.com/2B40tlf62A

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 10, 2022