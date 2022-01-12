اختبار شريط بحث جديد في تويتر لأجهزة نظام iOS

يختبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، حاليا، شريط بحث في تبويب الصفحة الرئيسة للتطبيق، وذلك للأجهزة التي تعمل على نظام iOS.

وأعلن حساب ”Twitter Support“، أن بعض المستخدمين سيرون الآن شريط البحث الجديد عند تصفح علامة تبويب الصفحة الرئيسة للتطبيق على أجهزة iOS.

وذكر الحساب، أن التجربة الجديدة لشريط البحث تستهدف تسهيل عملية البحث وجعلها أكثر سهولة وتلقائية بالنسبة للمستخدمين.

Search on the Home tab, let's gooooo Now testing on iOS: some of you will see a new search bar or 🔍 icon on the Home tab to easily search Twitter right when you open the app. pic.twitter.com/2B40tlf62A — Twitter Support (@TwitterSupport) January 10, 2022

ونظرا لأن شريط البحث الجديد قيد الاختبار، فإنه متاح فقط لعدد قليل من المستخدمين.

كما يمكن بعد التجربة أن يعود التطبيق لعملية البحث العادية إذا لم تؤتِ التجربة ثمارها المرجوة.

وفيما من غير الواضح أي مجموعة من المستخدمين تم تحديدها لاختبار شريط البحث الجديد، فإن أفضل طريقة للتأكد من وصوله لجهازك، هي تثبيت أحدث إصدار من تطبيق تويتر لنظام iOS على الجهاز.

والثلاثاء، أعلن تويتر عبر ”Social Media Today“، عن بعض التغييرات على كيفية عرض الشبكة الاجتماعية للمحتوى المحظور من قبل المستخدمين.

ووفقا لما أعلن، فمن الآن فصاعدا، لن تظهر الكلمات الرئيسة والحسابات والمحتويات الأخرى التي قمت بحظرها على تويتر في استكشاف أو رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بتويتر في الاشعارات المقترحة.

وتأتي تلك الاختبارات وغيرها بالتزامن مع بداية العام الجاري، والتي بدأها تويتر باختبار ميزة بعنوان ”اقتباس تغريدة مع رد فعل“ (Quote Tweet With reaction) التي من شأنها أن تُمكن المستخدم من تضمين نسخة من تغريدة في صورة أو مقطع فيديو بدلاً من مجرّد الرّد عليها بواسطة نص.

وسبق أن كشف تقرير عن خدمة سرية يقدمها موقع تويتر لحماية الشخصيات المهمة والمثيرة للجدل والمستخدمين الذين لديهم عدد كبير من المتابعين من هجوم المتصيدين والكارهين.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، فإن الخدمة السرية، التي تسمى ”Project Guardian“، هي عبارة عن قائمة داخلية تضم الآلاف من المستخدمين الذين يعتبرهم ”تويتر“ عرضة أكبر للمضايقات، بمن في ذلك الموسيقيون والرياضيون المحترفون والصحفيون وغيرهم من المستخدمين البارزين بشكل خاص، حتى لو كان ذلك في الوقت الحالي فقط.

وتقول الوكالة إنه مع أكثر من 200 مليون مستخدم يوميًا، لدى تويتر عدد كبير جدًا من تقارير إساءة الاستخدام للتعامل معها جميعًا في وقت واحد.