مع إطلاق الجيل الخامس.. أمريكا تقيم مناطق عازلة في 50 مطارا لمنع "التشويش"

نشرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، أمس الجمعة، قائمة تضم 50 مطارا بالولايات المتحدة سيكون بها مناطق عازلة عندما تتحول شركات الاتصالات اللاسلكية إلى العمل بتكنولوجيا الجيل الخامس في 19 كانون الثاني/يناير، وفق وكالة ”رويترز“ للأنباء.

ووافقت شركتا ”إيه.تي.آند.تي“ و“فيرايزون“ للاتصالات يوم الإثنين الماضي، على إقامة مناطق عازلة حول 50 مطارا لتقليل المخاطر الناتجة عن تداخل الإشارات المحتمل مع أجهزة حساسة بالطائرات مثل أجهزة قياس الارتفاع.

كما وافقتا على إرجاء التنفيذ لأسبوعين لتجنب حدوث أزمة ترتبط بسلامة الطيران.

وتشمل القائمة مطارات مدينة نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو ولاس فيغاس ومنيابوليس وديترويت ودالاس وفيلادلفيا وسياتل وميامي.

وامتنعت الشركتان عن التعقيب.

واستحوذت كلاهما على النطاق سي الخاص بتكنولوجيا الجيل الخامس كاملا تقريبا في مزاد مقابل 80 مليار دولار العام الماضي.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية قد جددت الخميس الماضي، تحذيراتها من أن خدمات الجيل الخامس قد تظل رغم هذا تسبب تشويشا خلال رحلات الطيران.

وقالت: ”حتى مع المناطق العازلة المؤقتة حول 50 مطارا، فإن نشر تكنولوجيا الجيل الخامس سيزيد مخاطر الاضطراب في أوقات انخفاض الرؤية“.

وأضافت أن ذلك يشمل ”إلغاء رحلات أو تحويل مساراتها أو إرجائها أوقات انخفاض الرؤية“.

وكانت الحكومة الأمريكية قد دعت مؤخرا إلى تأجيل نشر شبكة الإنترنت فائقة السرعة من الجيل الخامس للهواتف المحمولة بسبب المخاطر المحتملة على الطيران، وفق وكالة الأنباء الألمانية ”د ب أ“.

وقالت الوكالة إن ”وزير النقل بيت بوتيجيج، ورئيس إدارة الطيران الاتحادية ستيف ديكسون، ناشدا الشركتين المشغلتين للشبكة (إيه تي آند تي) و(فيرايزون) تأجيل الإطلاق المقرر في 5 يناير لمدة تصل إلى أسبوعين“.

كما طالب المسؤولان الشركتين بالتوقف عن تقديم خدمة (سى باند) التجارية حول مطارات رئيسية معينة حتى نهاية آذار/مارس المقبل، لإعطاء المطارات الوقت الكافي للقيام بالاختبارات والتحسينات والتحديثات الضرورية.

وبدون هذا التأجيل، قال بوتيجيج وديكسون إنه سيكون هناك خطر حدوث ”اضطراب واسع النطاق وغير مقبول“ في الحركة الجوية، وخاصة في الأحوال الجوية السيئة وضعف الرؤية.

وحذرا من أنه بخلاف ذلك، قد تضطر الطائرات إلى تحويل مسارها إلى مدن أخرى أو إلغاء الرحلات، مما يسبب تقلبات في جميع أنحاء نظام النقل الجوي الأمريكي.

وتخشى إدارة الطيران الاتحادية من أن تتداخل تقنية شبكات الجيل الخامس مع بعض إلكترونيات الطائرات.