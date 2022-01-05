بهوائيات تتحرك تلقائياً.. "تي بي-لينك" تكشف عن أجهزة توجيه 2022‎‎

كشفت شركة ”تي بي-لينك“ الصينية لصناعة منتجات شبكات أجهزة الكمبيوتر، النقاب عن جهاز توجيه (راوتر) جديد بتقنية اتصال ”6E“ أطلقت عليه اسم ”Archer AXE200 Omni“، ويأتي بشكل هندسي مثير للدهشة والإعجاب.

وقالت الشركة الصينية إن جهاز ”Archer AXE200 Omni“ يتميز بأربعة هوائيات (أنتينا) يتم طيها وتدويرها تلقائيًا للبحث عن أفضل إشارة ممكنة ”أينما كانت“، ويمكنه توفير سرعات إجمالية تزيد عن 10 غيغابت في الثانية.

ويتميز الجهاز – الذي وصفته الشركة بـ“الوحش“ – بسرعة ثلاثية النطاق مُحسّنة، مع نطاق 6 غيغاهرتز، حيث يمكنه تحسين الاتصالات غير السليمة في جميع أنحاء المنزل أو الحفاظ على اتصال لاسلكي قوي، علي سبيل المثال، أثناء بث الفيديوهات.

وينضم نطاق 6 غيغاهرتز إلى نطاقي 5 غيغاهرتز و2.4 غيغاهرتز الحاليين. بالإضافة إلى ذلك، يسمح توافق Wi-Fi 6E لجهاز التوجيه باستغلال النطاق الترددي الإضافي وتقليل زمن الوصول بشكل عام.

وكشفت ”تي بي-لينك“ أيضاً عن جهاز توجيه رباعي النطاق آخر يحمل اسم ”Archer AXE300″، والذي لا يتميز بهوائيات مستقلة، ولكنه يشترك في نفس التصميم الخارجي لـ“Archer AXE200 Omni“.

ويستفيد ”AXE300“ بالكامل من تقنية WiFi 6E مع نطاقات 5 غيغاهرتز مكررة بالإضافة إلى نطاقي 6 غيغاهرتز و2.4 غيغاهرتز. ووفقاً لتقارير صحافية، فمن المرجح أن يطرح هذه الجهاز في الربع الثاني من العام الجاري.

وقالت الشركة إن الجهاز يمكن أن يوفر سرعات WiFi تصل إلى 16 غيغابت في الثانية، حيث يؤدي وجود المزيد من النطاقات إلى تقليل ازدحام الشبكة.

وأوضحت الشركة أنه يمكن للمستخدم إعداد نطاق مخصص، والذي قد يكون مفيدًا لمهام مثل الألعاب عبر الإنترنت إذا كانت وحدة التحكم أو الكمبيوتر الخاص به بعيدًا جدًا عن جهاز التوجيه لتوصيله عبر مخرج ”Ethernet“.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت ”تي بي-لينك“ عن أحدث نظام شبكي رئيسي للشركة ”Deco XE200″، يأتي بمساعدة WiFi 6E. وتزعم الشركة أن النظام يستطيع توفير سرعات تصل إلى 11 غيغابت في الثانية، وأنه يغطي مساحة تصل إلى 6500 قدم مربع (حوالي 604 أمتار) ويستوعب أكثر من 200 جهاز.

وأشارت الشركة إلي أن جميع أنظمة أجهزة التوجيه الثلاثة ستأتي مع خاصية ”TP-Link HomeShield“ لتزويد المالكين بالتحكم الكامل في شبكتهم بالإضافة إلى درجة من الأمان.

ومن المقرر أن تعرض ”تي بي-لينك“ الأجهزة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية للعام الجاري (CES 2022) والذي تبدأ فعالياته اليوم الأربعاء في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.