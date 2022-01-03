سامسونغ تطلق شاشة تتحكم في أجهزة "إنترنت الأشياء"‎‎

كشفت شركة ”سامسونغ“ الكورية لصناعة الأجهزة الإلكترونية، النقاب عن شاشة ذكية جديدة بوظائف تشبه ”التلفزيون الذكي“ بدقة 4k مقاس 32 بوصة، يمكنها التحكم في أجهزة ”إنترنت الأشياء“ (IoT).

وأوضحت الشركة أن سمك الشاشة، التي تحمل اسم ”M8″، يبلغ 11.4 مم فقط، مما يجعلها أرق بشكل ملحوظ من الموديلات الأخرى في مجموعة شاشات سامسونغ الذكية. وتتضمن الشاشة كاميرا ”SlimFit“ المغناطيسية والمتحركة، حيث يمكن للمستخدم إجراء مكالمات الفيديو مع دعم تطبيقات الدردشة المرئية الشائعة مثل ”Google Duo“ أو“Zoom“ أو“Microsoft Teams“.

وأشارت ”سامسونغ“ إلي أنها عملت على دمج وظيفة ”SmartThings IoT Hub“ في الشاشة الجديدة، والتي تسمح للمستخدم بمشاهدة خريطة شاملة ووافية لأجهزته الذكية المختلفة، والتحكم فيها مباشرة من خلال الشاشة.

تأتي ”M8“ – التي تشبه بشكل كبير أجهزة ”iMac“ المشهورة من ”أبل“ – أيضًا مزودة بميزة جديدة تسمى ”Workspace“ التي تجمع خدمات الويب المتعلقة بالعمل، مثل ”Microsoft 365″، والتي تمكن المستخدم من إنجاز مهمته بطريقة سهلة وسلسة.

والجدير بالذكر، أن ”إنترنت الأشياء“ يعمل على الأشياء المادية المضمنة مع المستشعرات وقدرة المعالجة والبرامج والتقنيات الأخرى التي تربط البيانات وتتبادلها مع الأجهزة والأنظمة الأخرى عبر الإنترنت أو شبكات الاتصالات الأخرى.

وتطورت تقنيات ”إنترنت الأشياء“ بشكل ملفت خلال السنوات الماضية، وزاد عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت أيضاً بشكل هائل بدءاً من الأجهزة المنزلية إلي أجهزة الاقتران بالهواتف الذكية، مثل الساعات الذكية.

وقالت الشركة، إن الشاشة تتيح أيضاً الوصول إلى تطبيقات البث، بالإضافة إلى القدرة على التوصيل بجهاز كمبيوتر، مثل الشاشات العادية. ونوهت إلي أنها تعمل علي إضافة خطوات قليلة مع ”M8“ لجعله أكثر فائدة لمجموعة متنوعة من الأشخاص.

ولا يقتصر اهتمام شاشة ”M8“ بالعمل والإنتاجية فقط، بل تتضمن أيضًا وظيفة ”Game Home“، وهي ميزة جديدة تحولها إلى شاشة بث الألعاب السحابية، حيث قالت ”سامسونغ“ إن المستخدمين سيكونون قادرين على توصيل وحدات التحكم اللاسلكية بالشاشة للألعاب عبر الإنترنت.

ولم تكشف ”سامسونغ“ بعد عن جميع المنافذ التي ستحتويها ”M8″، على الرغم من أنها ذكرت أن لديها منفذ ”USB-C“ يمكنه دعم عبور الشحن بقدرة 65 وات.

ومن المقرر أن تطرح الشركة رسمياً الشاشة الذكية الجديدة للجمهور في العام الجاري، دون أن تذكر موعداً محدداً، كما أنها لم تذكر السعر الرسمي. ومن المتوقع أن تعرض ”سامسونغ“ الشاشة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل (4 يناير) في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.