أمريكا تمدّد مهلة نشر نطاقات تردد جديدة من شبكة الجيل الخامس

طلبت السلطات الأمريكية من مشغّلي الهواتف ”ايه تي اند تي“ و“فريزون“ مهلة أسبوعين إضافيين كحدّ أقصى لنشر نطاقات التردد الجديدة من شبكة الجيل الخامس، بعد مخاوف من تداخل محتمل للترددات مع الأجهزة الموجودة في الطائرات.

وكان تشغيل نطاقات التردد الجديدة مقرّرا في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتمّ تأجيله إلى 5 يناير/ كانون الثاني الجاري.

غير أن شركتي تصنيع الطائرات الأوروبية ”إيرباص“ والأمريكية ”بوينغ“ أعربتا مؤخرًا عن ”قلقهما“ بشأن احتمال تعطل أدوات طائراتهما بفعل تقنية الجيل الخامس.

واقترح وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج، ورئيس إدارة الطيران الفدرالية ستيف ديكسون، المهلة الجديدة لتشغيل نطاقات التردد الجديدة، في رسالة، الجمعة، إلى ”ايه تي اند تي“ و“فريزون“.

وطلبا من الشركتين ”مواصلة تعليق إدخال الخدمة التجارية (سي باند) لفترة إضافية قصيرة لا تتجاوز أسبوعين، ما بعد انتهاء المهلة الحالية المقررة في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري“.

وأكّدا أن الخدمة ستتمكن من البدء ”مثلما كان مقررًا في يناير/ كانون الثاني، مع بعض الاستثناءات حول المطارات الرئيسة“، مع تأكيد عزمهما ”إيجاد حلّ يضمن أن شبكة سي من الجيل الخامس وخدمة الطيران سيتعايشان بأمان في الولايات المتحدة“.

وكان من المقرر أن يبدأ رائدا القطاع ”فريزون“ و“ايه تي اند تي“ باستخدام نطاقات التردد 3,7-3,8 غيغاهرتز في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي تم تخصيصها لهما في شهر فبراير/ شباط الماضي، بعد تقديم عرض بقيمة عشرات مليارات الدولارات.

إلا أنهما وافقا مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على تأجيل إطلاق الخدمة إلى يناير/ كانون الثاني الجاري، على خلفية مخاوف أعربت عنها وكالة الطيران الأمريكية بشأن مشاكل التداخل المحتملة مع الأجهزة التي تقيس الارتفاع الراداري في الطائرات، مطالبة بمعلومات إضافية عن الأجهزة التي تعمل على نطاقات التردد التي قد تستخدمها شبكات الجيل الخامس.

وصدر عن إدارة الطيران الفدرالية إرشادات جديدة تحدّ من استخدام هذه الطائرات في مواقف معينة، في حين أعربت شركات الطيران الأمريكية عن قلقها بشأن التكاليف المحتملة، داعية السلطات إلى إيجاد حل سريع.

وفي رسالة مشتركة وجهتها ”فريزون“ و“ايه تي اند تي“، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى لجنة الاتصالات الفدرالية التي تشرف على شبكات الجيل الخامس في البلاد، أوردت الشركتان أنهما تريدان تنفيذ نشر نطاقات التردد الجديدة الشهر الجاري، ولكن مع اتخاذ إجراءات احترازية حتى شهر يوليو/ تموز 2022، إضافة إلى تلك التي ينص عليها القانون، تزامنا مع قيام إدارة الطيران الفدرالية بالتحاليل الضرورية.