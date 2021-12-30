إيران تعلن إطلاق 3 أقمار صناعية إلى الفضاء دفعة واحدة

أعلن مسؤول إيراني، اليوم الخميس، عن إطلاق بلاده ثلاثة أقمار صناعية بحثية إلى الفضاء دفعة واحدة بارتفاع 470 كيلو مترا عن سطح الأرض باستخدام صاروخ سيمرغ.

وقال المتحدث باسم الصناعة الفضائية في وزارة الدفاع الإيرانية، أحمد حسيني، للصحافة الإيرانية، إن ”ایران أطلقت ثلاثة أقمار صناعية بحثية إلى الفضاء دفعة واحدة إلى ارتفاع 470 كيلومترا عن سطح الأرض باستخدام صاروخ سيمرغ“.

وأضاف أحمد حسيني إنه ”بعد أن حققت الدولة قدرة فضائية محلية والقدرة على إطلاق أقمار صناعية صغيرة مع أقمار سفير وقاصد، تم النظر في تطوير قاذفات ذات قدرات أعلى“.

وتابع ”للمرة الأولى تم إطلاق ثلاثة أقمار صناعية بحثية دفعة واحدة باستخدام صاروخ سيمرغ في وقت واحد على ارتفاع 470 كيلومترا وبسرعة 7350 مترا في الثانية“.

وفي الـ12 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، كشفت وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية، أن إيران كانت تستعد لإطلاق قمر صناعي بالتوازي مع محادثات فيينا المتعلقة بالاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية“.

فيما قالت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، في وقت سابق من هذا الشهر، إن أربعة أقمار صناعية إيرانية على وشك الإطلاق.

وأضافت أسوشيتد برس، نقلا عن صور الأقمار الصناعية لأنشطة قاعدة الإمام الخميني الفضائية الواقعة جنوب شرق طهران، ”أن إيران مستعدة ،على ما يبدو، لإطلاق قمر صناعي إلى الفضاء“.

وتقع قاعدة الإمام الخميني الفضائية في صحراء محافظة سمنان، على بعد 240 كليو مترا جنوب شرق طهران.

ويضيف التقرير أن ”ناهيد 1“ و ”ناهيد 2“ هما ،أيضا، من بين الأقمار الصناعية الجاهزة التي يجب أن تكون على استعداد للإطلاق.

وبحسب مسؤولين إيرانيين، أطلِق القمر الصناعي ظفر 1 إلى الفضاء في فبراير/ شباط من العام الماضي، لكنه لم يتمكن من الدوران حول الأرض بسرعة معقولة، وفشلت العملية، وقد استخدمت إيران صاروخ سيمرغ لإطلاق القمر الصناعي.

وتقول الولايات المتحدة ودول غربية إن برنامج إطلاق القمر الصناعي الإيراني يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إيران إلى الامتناع عن أي نشاط للصواريخ الباليستية ذات القدرة النووية.

وفي الأشهر الأخيرة، تحدث مسؤولون في الحكومة الإيرانية عن الحاجة إلى تطوير أسرع لبرامج الفضاء، بما في ذلك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عيسى زارع بور، الذي قال في الـ8 من ديسمبر/كانون الأول، إن ”هناك طرقا مختصرة لتحقيق أهداف عظيمة ويجب علينا تحقيقها“.

ويواصل الحرس الثوري الإيراني تنفيذ برنامج مواز في هذا المجال، إذ أرسل قمرا صناعيّا إلى المدار العام الماضي.

وكان الحرس الثوري أعلن مطلع شهر مايو من العام الماضي أن صاروخ ”قاصد“ قد نقل القمر الصناعي ”نور“ العسكري من ”صحراء إيران الوسطى“ إلى ”مدار أرضي بطول 425 كيلومترا“.