من أبرزها الفيديو والرسائل.. "انستغرام" يعلن أولوياته لعام 2022 (فيديو)

أعلن رئيس شركة انستغرام، آدم موسيري، عن بعض الأفكار والأولويات التي يعتزم تطبيقها على منصة التواصل الاجتماعي للصور في العام الجديد.

وفي مقطع فيديو قصير وجهه إلى متابعيه، قال موسيري: ”سيتعين علينا إعادة التفكير في ماهية انستغرام، لأن العالم يتغير بسرعة من حولنا، وعلينا أن نتغير معه“، حيث حدد أولويات ”انستغرام“ للعام الجديد، التي تشمل مضاعفة الفيديوهات على التطبيق.

وأضاف: ”انستغرام سيدمج جميع منتجات الفيديو الخاصة بالتطبيق حول Reels وسيواصل تطوير هذا المنتج.. لقد قمنا بإجراء بعض التغييرات على كيفية تعامل التطبيق مع مقاطع الفيديو في الأشهر الأخيرة“.

وكانت العلامة التجارية ”IGTV“ قد أوقفت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي جلب مقاطع فيديو أطول إلى التطبيق.

وبالنسبة للمبدعين، أشار موسيري إلى أن تطبيق ”انستغرام“ سيقدم المزيد من أدوات تحقيق الدخل لمساعدتهم على الكسب وجني النقود.

علاوة على ذلك، قال موسيري إن المنصة ستركز على المراسلة (messaging)، ”لأنها ربما تكون الطريقة الرئيسية للتواصل عبر الإنترنت في عام 2022“.

2022 Priorities 📝

This next year is going to be pivotal for Instagram. In addition to our industry-leading safety and wellbeing efforts, we’re focused on these four key priorities.

Hope you’re all able to get some rest over the holidays. See you in the New Year! ✌🏼 pic.twitter.com/iY8uQ1EnMZ

— Adam Mosseri (@mosseri) December 28, 2021