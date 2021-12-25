"أوميكرون" يتسبب بغياب كبرى الشركات عن معرض "لاس فيغاس" للإلكترونيات

تسبب متحور ”أوميكرون“، الجديد لفيروس كورونا، إلى دفع كبرى الشركات العالمية للإلكترونيات لإعلان غيابها عن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (سي إي آس)، والذي يعد أكبر معرض دولي للتكنولوجيا والابتكارات، في حين ألغى 42 عارضا طلبات حضورهم.

وبحسب تقرير إخباري فرنسي، فمن المنتظر أن تنطلق أعمال معرض ”لاس فيغاس للإلكترونيات الاستهلاكية“، بين الخامس والثامن من كانون الثاني/ يناير المقبل.

وكانت قد جرت نسخة العام الماضي عن بعد بسبب تفشي فيروس كورونا، إلا أن الدورة القادمة اصطدمت بعدد من العقبات جراء ظهور متحور ”أوميكرون“ وعودة ظهور وباء كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وغيرهما.

بدورها، قالت جمعية تكنولوجيا المستهلك في بيان لها، ”إنها تلقت إلغاء حضور من 42 عارضا، وليس من الواضح ما إذا كان أي من هذه الأسماء جزءا من هذا العدد“.

ولكن الإعلانات الجديدة تزيل ثلاث شركات من ثماني شركات مدرجة كعارضين مميزين عبر الصفحة الرئيسية للحدث.

وأعلنت شركة ”سيليكون فالي“ والمصنع الصيني للحواسيب عن مخاوف كبرى من تعريض موظفيها وعملتها وزائري جناحها في صالون لاس فيغاس إلى خطر الإصابة بعدوى أوميكرون، في وقت أعلنت فيه عدد من الدول اتخاذها إجراءات وقائية مشددة لتفادي تفشي الوباء من جديد.

ونقلت صحيفة ”لوموند“ الفرنسية، عن المتحدث الرسمي باسم شركة ”غوغل“، قوله: ”بعد تفكير عميق قررنا عدم المشاركة في معرض ”سي إي آس 2022، لقد راقبنا الوضع الوبائي في العالم بدقة ولاحظنا تطور متحور أوميكرون، نعتقد أننا اتخذنا القرار الصائب والأنسب لصحة وسلامة طواقم عملنا“.

من جهتها، أعلنت شركة ”لونوفو“ عبر حسابها على تويتر أنها ”تعلق كل نشاط“ على موقع المعرض في لاس فيغاس، فيما أشارت الشركة الأمريكية المصنعة للمعالجات الدقيقة ”أنتيل“ إلى أنها ستكتفي بتقديم عروضها ومنتجاتها عن بعد في المعرض، مع تقليص عدد عامليها وأعوانها الذين سيكونون على عين المكان إلى أدنى حد ممكن؛ لتفادي أي خطر محتمل.

وحتى الآن لا تزال النسخة القادمة من صالون لاس فيغاس، المعرض الأشهر للإلكترونيات الاستهلاكية في العالم قائمة، ومثلما جرت العادة سيسبق افتتاح إدارة المعرض يومان سيكونان مخصصين لوسائل الإعلام.

لكن رغم عدم الإعلان عن أية مستجدات على مستوى التنظيم، فقد أعلنت شركة ”ميتا“ الشركة الأم لـ ”فيسبوك“، وأمازون وتي موبيل وتويتر، أنها قررت الانسحاب من التسجيل في المعرض.

يأتي ذلك، في الوقت الذي أعلنت كبرى المؤسسات الإعلامية في الولايات المتحدة، ”سينات“ و“ذي فيرج“ و“تيكرونش“ بدورها، عن عدم إرسال موفدين خاصين لتغطية فعاليات ”سي إي آس 2022“.

جدير بالذكر أن لجنة تنظيم الصالون، أكدت الأسبوع الماضي حضور أكثر من 2100 عارض، سيخضعون لتحاليل كورونا سريعة ومجانية.

وذكّرت اللجنة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمعرض بشروط المشاركة، قائلة: ”يجب أن يتم تطعيمك بالكامل بلقاح كوفيد 19 للدخول شخصيا إلى ”سي إي آس“ لاس فيغاس“.

وكان المنظمون قد أفادوا، الإثنين الماضي، بأن مؤتمرا كبيرا آخر وهو المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي كان من المقرر أن ينعقد في الفترة ما بين 17 و 21 كانون الثاني/ يناير المقبل في دافوس بسويسرا، تم تأجيله بسبب متحور أوميكرون.