"واتساب" يكافح للّحاق بـ "تلغرام" في خدمة التفاعل مع الرسائل

يسعى تطبيق ”واتساب“ إلى اللحاق بـ ”تلغرام“، الذي أطلق خدمة تضمين الرموز التفاعلية مع الرسائل المتداولة بين مستخدميه.

وعلى الرغم من حقيقة أن ”واتساب“ يُعتبر تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شيوعًا اليوم، فإنّ ”تلغرام“ ما يزال هو النظام الأساسي الذي يوفر معظم الوظائف للمستخدم، حيث يستمر في تضمين الميزات الجديدة بشكل دائم.

وبعد أن اختبر ”تلغرام“ ميزة جديدة حول ردود الفعل على الرسائل، دخلت الميزة الجديدة لهذا التطبيق حيز النفاذ مع اعتماد 11 رمزا تعبيريا للتفاعل مع الرسائل التي يتلقاها المستخدم أثناء الدردشات الفردية أو الجماعية، من بينها الرموز الدالة على الإعجاب أو الاستنكار أو الغضب أو الحبّ أو الاحتفال.

وبحسب هذه الميزة الجديدة، سيكون أي شخص قادرًا على معرفة من تفاعل مع أي رمز تعبيري، وبالإضافة إلى ذلك يمكن لمديري المجموعات السماح فقط باستخدام مجموعة صغيرة من الرموز التعبيرية للرد على الرسائل أو حتى تعطيل هذه الوظيفة في مجموعاتهم.

ويُظهر فيديو تجريبي أنّ كل ردود الفعل على الرسائل على ”تلغرام“ مصحوبة برسوم متحركة مضحكة مثل حريق على الشاشة أو صور الإبهام بألوان مختلفة تقفز من مكان إلى آخر أو تتموقع في المركز.

وعلى الرغم من أن هذه الميزة لم تظهر حتى الآن إلا في الإصدار التجريبي من ”تلغرام“ لنظام التشغيل ”أي أو إس“، فمن المتوقع أن يتم العثور على هذه الميزة الجديدة أيضًا في الإصدار التجريبي لنظام ”أندرويد“.

ويتطلّع القائمون على تطبيق ”واتساب“ المضي في النهج ذاته مع إطلاق خدمة مشابهة لجذب مستخدمي التطبيق، لا سيما أن القائمين على تطبيق ”تلغرام“ يؤكدون في كل مرة أنّ هذا التطبيق يوفر أكثر ضمانات الخصوصية من ”واتساب“.

وبالنظر إلى التنافس المفتوح مع ”تلغرام“ يسعى تطبيق ”واتساب“ إلى تسهيل كافة الخدمات التي يحتاجها مستخدموه ويعمل على إدخال العديد من التحديثات بهدف تلبية حاجة المستخدمين، حيث يعمل التطبيق على مجموعة مختارة من الميزات الجديدة من المتوقع أن يتم إطلاقها في العام المقبل 2022.

ومن الميزات التي من المنتظر إطلاقها في العام الجديد ميزة تسجيل الخروج، والتي ستكون متوافقة مع التحديث متعدد الأجهزة، والذي يمكن المستخدم من تسجيل الخروج من أحد الأجهزة ولكن يظل مسجلاً في جهاز آخر، وكذلك ميزة منح بعض الوقت للمستخدم لحذف الرسائل، ويصل الوقت إلى 68 دقيقة و16 ثانية يكون من غير الممكن بعدها حذف الرسائل.