روسيا تغرّم غوغل 87 مليون يورو على خلفية محتويات محظورة

غرّمت محكمة روسية غوغل اليوم الجمعة، 7,2 مليارات روبل (ما يُعادل 87 مليون يورو) وفق سعر الصرف الحالي، على خلفية عدم حذف محتويات ”محظورة“، في خضم تزايد العقوبات ضد الشركات الرقمية في روسيا.

وأعلن المكتب الإعلامي لمحاكم موسكو في حسابه على تيليغرام إدانة غوغل بـ“معاودة الجرم“ على خلفية عدم حذف الشركة الأمريكية العملاقة من منصاتها محتويات تصنّفها روسيا محظورة.

وفي الـ19 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلنت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات ”روسكومنادزور“، أنها تسعى لتغريم شركة غوغل الأمريكية نسبة من إيراداتها السنوية في روسيا لتقاعسها عن رصد محتوى تعتبره موسكو غير قانوني، وذلك في أقوى مسعى تنتهجه روسيا حتى الآن لكبح جماح شركات التكنولوجيا الأجنبية.

وقالت الهيئة، في حينها، إن غوغل لم تدفع غرامات قيمتها 32.5 مليون روبل (458100 دولار) فُرضت عليها حتى الآن هذا العام، وإنها ستطالب الآن بتغريمها ما بين 5 و 20% من إيراداتها المتحققة في روسيا وهو ما قد يصل إلى 240 مليون دولار.

وتكثف روسيا جهودها للضغط على شركات التكنولوجيا الأجنبية في إطار سعيها لفرض سيطرة أكبر على الإنترنت في البلاد، فأبطأت سرعة موقع ”تويتر“ منذُ شهر مارس/آذار الماضي، واعتادت تغريم شركات أخرى بسبب ما تقول إنها انتهاكات تتعلق بالمحتوى.

وفي الـ2 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، اعتبرت روسيا أن رفض عملاقي التكنولوجيا الأمريكيين ”غوغل“ و“أبل“ إزالة تطبيق للمعارض الروسي أليكسي نافالني من متجريهما قبل الانتخابات، قد ينظر إليه على أنه تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وفي شهر آب/أغسطس الماضي، طالبت هيئة الرقابة على الاتصالات ”روسكومنادزور“ شركتي ”غوغل“ و“أبل“ بإزالة تطبيق نافالني من متجريهما.

وشددت ”روسكونادزور“ الضغوط على عملاقي الإنترنت قائلة إنه ”يمكن تحميلهما مسؤولية جنائية في حال واصلا رفض الامتثال للقانون الروسي“.

وقالت الهيئة ”المسؤولية الجنائية محتملة بتهمة تنظيم عمل منظمات متطرفة محظورة في روسيا والمشاركة بها“، محذرة في بيان آنذاك، من أن عدم التحرك يمكن اعتباره تدخلا ”في الانتخابات الروسية وقد يؤدي إلى فرض غرامات باهظة“.