"إنستغرام" يتيح لمستخدميه تضمين نسخة مصغرة من حساباتهم على المواقع

طرح تطبيق إنستغرام ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تضمين نسخة مصغرة من حسابهم الشخصي في أي موقع إلكتروني آخر.

وأعلن آدم موسيري، رئيس شركة إنستغرام المملوكة لشركة ميتا، أن ميزة ”Profile Embed“ الجديدة ستُمكن المستخدمين من دمج ملفاتهم الشخصية على إنستغرام في مواقع الويب المختلفة، مثل المدونات والملفات التعريفية (portfolios)“.

وأوضح أن ”الميزة متاحة حاليا فقط في الولايات المتحدة“.

وأكد موسيري، في مقطع فيديو نشره على تويتر: ”تمكننا من تضمين فيديو أو صور إنستغرام في المواقع الإلكترونية لسنوات عديدة حتى الآن“.

وأضاف: ”تمتد هذه الفكرة، ويُسمح لك الآن بتضمين نسخة مصغرة من حسابك الشخصي على إنستغرام على مواقع الإنترنت الأخرى.. ربما تريد عرض محتوى إنستغرام الخاص بك على موقع في مكان ما أو الارتباط بمحتوى خاص بشخص آخر“.

وعلاوة على ذلك، أشار موسيري، خلال الفيديو أيضا، إلى ميزتين أخريين تم الإعلان عنهما في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأطلقت الشركة ميزة ”Reels Visual Replies“ الجديدة التي تتيح للمستخدمين الرد على التعليقات على المنشورات باستخدام فيديو Reels.

وعلى سبيل المثال، عندما يختار المستخدم الرد على تعليق، سيرى خيارا جديدا يسمح له بتحديد زر Reels لإنشاء رد على الفيديو، حيث سيظهر رد الفيديو على هيئة ملصق.

وكالعادة، يأتي إنستغرام متأخرا، فهذه الميزة الجديدة مشابهة لردود فيديو منافستها شركة ”تيك توك“، التي تسمح أيضا للمستخدمين بالرد على التعليقات على المحتوى الخاص بهم بواسطة الفيديو، والتي أطلقتها العام الماضي لمنح المستخدمين طريقة لتقديم المزيد من السياق حول مقاطع الفيديو الخاصة بهم والإجابة عن الأسئلة.

والميزة الثالثة الجديدة، التي نوه إليها موسيري في الفيديو، هي إعادة تشغيل قصص إنستغرام (instagram stories) الجديدة الخاصة بـ“نهاية العام“، بحيث يمكن للمستخدمين تخصيص واختيار ما يصل إلى 10 قصص لمشاركتها مع متابعيهم لتسليط الضوء على أسعد وأفضل أحداث العام.

وأوضح موسيري أن ”المستخدم يحتاج إلى نشر أكثر من ثلاث قصص على الأقل هذا العام، بالإضافة لتشغيل أرشيف القصص (Stories Archive)“.

واختتم موسيري حديثه بالقول، إن ”إنستغرام سوف يقترح على المستخدم عدة منشورات لإعادة تشغيلها ونشرها، لكن لدى المستخدم أيضا إمكانية اختيار ما يريد مشاركته“.