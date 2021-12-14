غوغل تطور نظام تشغيل جديدا يركز على الواقع المعزز

يعمل محرك البحث العملاق غوغل، على تطوير نظام تشغيل جديد يركز على تقنية الواقع المعزز.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ”الإسبانيول“ الإسبانية، فإن غوغل المهتمة بتكنولوجيا الواقع المعزز، كونت فريقا لتطوير نظام تشغيل للواقع المعزز من أجل جهاز واقع معزز مبتكر لم يعلن عنه حتى الآن.

ويقود المطور الشهير مارك لوكوفسكي، الذي عمل في وقت سابق في شركة مايكروسوفت وفيسبوك، فريق تطوير نظام تشغيل الواقع المعزز في غوغل.

وسيعمل هذا الفريق على تطوير البرنامج الذي يتحكم ويدير أجهزة الواقع المعزز، وهي حافظة تضيف إليها الشركة المزيد من الأجهزة بهدف نمو هذه التكنولوجيا.

من ناحية أخرى، ذكر المطور أيضا أنه يعمل على جهاز مبتكر للواقع المعزز، وهو الهدف من وراء هذا البرنامج، والذي لا يعرف عنه سوى القليل.

وستقوم غوغل بتصميم وتطوير برمجيات للمعالجات المضمنة ضمن منتجات الحوسبة الغامرة من الجيل التالي، التي تتفاعل مع عناصر مثل أجهزة الاستشعار والشاشات والشرائح اللاسلكية والأجهزة الطرفية.

في الوقت الحالي، علينا الانتظار حتى الكشف عن الجهاز ونظام التشغيل الجديد، ولكن بين هذا الإعلان والتقدم الصامت لنظام التشغيل ”فيوشا OS“، يبدو أن لدى غوغل خطط أكثر إثارة للاهتمام للمستقبل.

ويعد نظام التشغيل ”فيوشا OS“، نظاما مفتوح المصدر قادرا على تشغيل جميع أنواع الأجهزة، بما في ذلك الأدوات المنزلية الذكية وأجهزة الحاسب المحمولة والهواتف الذكية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت غوغل إطلاق خاصيات جديدة لنظام التشغيل أندرويد، من أبرز مميزاته ”المفتاح الرقمي للسيارة“ الذي يساعد على التحكم بالسيارات عن بعد عبر الهواتف.

ووفقا لجوجل ستعمل تلك التقنية في الوقت الحالي فقط، في بلدان معينة ومع سيارات BMW وعلى هواتف سامسونغ Galaxy S21 وPixel 6 و6 Pro، وستصل لاحقا إلى أنواع هواتف وسيارات أخرى.

كما عملت شركة غوغل أيضا، على توسيع خدمات الموسيقى التي يمكنك تشغيلها، من خلال النقر على زر التشغيل الجديد الذي سيكون نشطا دائما على الشاشة الرئيسية، وفي التحديث التالي ستتمكن من استخدام الصوت للبحث عن الموسيقى في تطبيقات الوسائط المتعددة.