تويتر يختبر خاصية جديدة تسمح بإضافة تحذيرات من "المحتوى الحساس"

يختبر موقع تويتر، خاصية جديدة، تتيح لمستخدميه إضافة تحذيرات من المحتوى إلى الصور ومقاطع الفيديو المرفقة مع التغريدات.

وأوضح الموقع أن الخاصية الجديدة ستكون متاحة لبعض المستخدمين أثناء الاختبار.

وقال حساب ”Twitter Safety“ الرسمي في تغريدة، يوم الثلاثاء: ”يستخدم الأشخاص تويتر لمناقشة ما يحدث في العالم، وهو ما يعني أحيانا مشاركة محتوى مقلق أو حساس.. نحن نختبر خيارا لإضافة تحذيرات لمرة واحدة إلى الصور ومقاطع الفيديو، لمساعدة أولئك الذين قد يريدون إضافة التحذير“.

وعلى الرغم من أن تويتر لديه حاليا طريقة لإضافة تحذيرات محتوى إلى التغريدات، فإن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي إضافة تحذير إلى جميع التغريدات.

وبمعنى آخر، فإن كل صورة أو مقطع فيديو يتم نشره سيتضمن تحذيرا من المحتوى، بغض النظر عما إذا كان يحتوي على مادة حساسة أم لا، ولكن الميزة الجديدة التي يتم اختبارها تتيح إضافة تحذير إلى تغريدات معينة، وتطبيق فئات معينة على هذا التحذير.

ونشر ”Twitter Safety“ مقطع فيديو مع التغريدة يشرح فيه خصائص الميزة الجديدة.

ويظهر الفيديو أنه عندما يقوم المستخدم بتحرير صورة أو مقطع فيديو، فإن النقر على رمز العلم في الزاوية اليمنى السفلية من شريط الأدوات يتيح له إضافة تحذير بشأن المحتوى، وتتيح له الشاشة التالية تصنيف التحذير، بما في ذلك ”العُري“ أو ”العنف“ أو ”الحساسية“.

وبمجرد نشر المحتوي (التغريدة)، ستظهر الصورة أو مقطع الفيديو غير واضحة أو مشوشة، ويتم عرضها بتحذير محتوى يشرح سبب الإبلاغ عنها. ويمكن للمستخدمين النقر فوق التحذير إذا كانوا يريدون عرض المحتوى.

وإذا فشل المستخدم في الإبلاغ عن المحتوى عند نشر مادة حساسة، فسيعتمد تويتر -كما هو المعتاد- على تقارير المستخدم لتحديد ما إذا كان المحتوى يجب أن يتضمن تحذيراً أم لا.

وبالإضافة إلى تجربة التحذير بشأن المحتوى، أعلن موقع ”تويتر“، الثلاثاء، أنه يحاول تجربة طريقة ”الإنسان أولا“ للتعامل مع عملية إعداد التقارير. وبدلا من سؤال المستخدم عن ”القواعد التي يتم كسرها“ في التغريدة، سيمنح المستخدم الفرصة لوصف ما حدث بالضبط، وبناء على هذا الرد، سيحدد انتهاكا معينا.

وتأتي الميزة الجديدة بعد أسبوع من قيام الشركة بحظر مشاركة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة دون موافقة. ومن المفترض أن تساعد هذه الميزة مستخدمي ”تويتر“ على حماية متابعيهم من تعريض أنفسهم عن طريق الخطأ لمحتوى قد يكون مزعجا.