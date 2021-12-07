"خذ استراحة".. ميزة جديدة في "إنستغرام" لحماية الصحة العقلية

أطلق تطبيق ”إنستغرام“ المملوك لشركة ”ميتا“ (فيسبوك سابقاً) خدمة جديدة للمستخدمين تنصحهم بأخذ استراحة من تصفح الشبكة؛ بهدف حماية الصحة العقلية.

وجاء في تقرير لشبكة ”سي ان ان“ الأمريكية، الثلاثاء، أن ”إنستغرام“ بدأت بتطبيق الخدمة قبل يوم من مواجهة رئيس الشبكة أسئلة من المشرعين الأمريكيين حول ممارسات سلامة الأطفال التي تطبقها الشبكة.

وبحسب إنستغرام، فإن الميزة الجديدة Take a Break ستشجع المستخدمين على قضاء بعض الوقت بعيدًا عن المنصة بعد التمرير لفترة معينة.

وقالت الشبكة إن ”الشركة تطرح عددًا قليلاً من الميزات الجديدة التي تهدف إلى حماية المستخدمين، خاصة المراهقين، مما يضر بصحتهم العقلية“.

ولفتت إلى أن ”الميزة الجديدة التي تم الإعلان عنها في أيلول/سبتمبر الماضي، ستتوفر أولاً للمستخدمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، ومن ثم لجميع المستخدمين بالعالم في الأشهر المقبلة“.

وأوضحت أنه ”يمكن للمستخدمين تشغيل الميزة في الإعدادات، وتحديد ما إذا كانوا يريدون أن يتم تنبيههم بعد التصفح لمدة 10 دقائق أو 20 دقيقة أو 30 دقيقة“.

وأردفت أن ”المستخدمين سيحصلون بعد ذلك على تنبيه بملء الشاشة يخبرهم بإغلاق التطبيق، ويقترح عليهم أخذ نفس عميق أو كتابة شيء ما، أو التحقق من قائمة المهام أو الاستماع إلى أغنية على سبيل المثال“.

و“في حين أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، لا يزال هناك مجال للتطوير، فعلى سبيل المثال يجب على المستخدمين البقاء على النظام الأساسي لجلسة واحدة مستمرة، وإذا تم إغلاق التطبيق أثناء الذهاب إلى الحمام أو تم إيقاف تشغيل الشاشة أثناء تصفح نتفليكس لفترة وجيزة، فسيتم إعادة ضبط التوقيت بشكل آلي.“

وأفادت بأنه ”بعد أن تحث الرسالة على أخذ استراحة يقع على عاتق المستخدم مسؤولية مقاومة الرسالة بالضغط على الجزء السفلي منها للعودة إلى التطبيق.“

ونقلت الشبكة عن رئيس قسم السلامة والرفاهية في الشركة فايشنافي جيه قوله إن ”الميزة لا تزال في مراحلها الأولى، وسيتم توسيع وظائفها في 2022“.

وأكدت الشركة أنه ”سيتم اتخاذ نهج أكثر صرامة بشأن المحتوى الذي توصي به للمراهقين، وتدفعهم نحو مواضيع مختلفة إذا استخدموا محتوى لفترة طويلة جدًا، وستنشر المزيد حول الميزة قريبًا“، إلا أن مصادر كشفت أن موضوعات مثل وجهات السفر والهندسة المعمارية والتصوير الطبيعي ستُستخدم لتحويل الانتباه.