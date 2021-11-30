"زووم" تتيح التحديث التلقائي على "ويندوز" و"ماك أو إس"

أعلنت شركة ”زووم“ صاحبة تطبيق وبرنامج الاجتماعات الافتراضية الأشهر الذي يحمل الاسم ذاته، طرح ميزة التحديث التلقائي لعملائها الذين يستخدمون نظامي ”ويندوز“ و“ماك أو إس“.

وبتلك الميزة تنهي الشركة المعاناة التي طالما اشتكى منها المستخدمون؛ بسبب اضطرارهم في بعض الأحيان لتحديث البرنامج بأنفسهم قبل اجتماعاتهم؛ مما يجعلهم عرضة للتأخير أو الإحراج.

ولا توفر التحديثات ميزات ووظائف جديدة فحسب، بل تُستخدم أيضا لتصحيح أخطاء البرامج ونقاط الضعف الأخرى التي يمكن للقراصنة استغلالها لشن هجمات إلكترونية وإصابة أجهزتك ببرامج ضارة.

وقالت الشركة عبر مدونتها على الإنترنت، إن ”التحديثات أمر ضروري في صناعة التكنولوجيا، فعندما تكون هناك ميزات جديدة مثيرة أو خطأ في البرنامج أو ثغرة أمنية تحتاج إلى حل، فإننا نصدر تحديثات لعميل زووم“.

وأضافت: ”في بعض الأحيان، لا يصل هذا التحديث إلى الجميع – ينشغل كثير من الناس وينسون تحديث تطبيقاتهم، ولذا يسعدنا الإعلان عن إطلاق ميزة التحديث التلقائي المصممة لتبسيط هذه العملية والمساعدة في جعل الأمان طبيعة ثانية“.

ولتشغيل تلك الميزة، يمكنك الذهاب إلى إعدادات الضبط (Settings) والضغط على أيقونة عام (General) ووضع علامة على خيار التحديث التلقائي لـ“زووم“.

ويتيح خيار التحديث التلقائي أيضا، نمطين للتحديث الأول بطيء (Slow) وهو الافتراضي لتزويدك بتحديثات أقل ويركز على تعظيم استقرار البرنامج، والثاني سريع (Fast) ويزود المستخدمين بالتحديثات بمجرد توفرها.

ووفقا للشركة، فإن التحديث التلقائي يقوم بالتحقق من خوادم زووم بشكل دوري لتحديد ما إذا كان هناك تحديث جديد متاح أم لا، ومن ثم يزود به العملاء.

وذكرت زووم أن ميزة التحديث التلقائي تتوفر حاليا لعملاء زووم الذين يستخدمون أجهزة كمبيوتر (سطح مكتب) بنظام تشغيل ”ويندوز“ أو ”ماك أو إس“، بينما نظام لينوكس غير مدعوم بتلك الميزة حاليا.