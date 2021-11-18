"Rage Shake".. آخر تحديثات "إنستغرام" للإبلاغ عن الشكاوى

قال رئيس شركة ”إنستغرام“، آدم موسيري، أمس الأربعاء، إن الشركة أضافت ميزتين جديدتين لتحسين تجربة المستخدم.

وأضاف أن من بين الميزتين، خاصية ”اهتزاز الغضب – Rage Shake“ التي ستتيح للمستخدمين الإبلاغ عن مشكلة بسرعة أكبر. فعلي سبيل المثال، إذا كان التطبيق لا يعمل بالشكل المطلوب، فيقوم المستخدم بهز الهاتف أثناء فتح التطبيق وستظهر شاشة منبثقة تسأله: ”هل حدث خطأ ما؟“، مع وجود مساحة له للإبلاغ عن المشكلة.

وأوضح موسيري أن هذه الميزة ستمنح ”إنستغرام“ ملاحظات ستساعده في تحديد أولويات إصلاح الأخطاء، مؤكداً: ”يمكن للمستخدم أن يشرح بالضبط ما حدث معه، وكيف انتهى به الأمر مع المشكلة، وسيكون لدينا علي الفور شخص منوط به إلقاء نظرة على الشكوى“.

Covering ✌️ this week:

– Carousel Deletion (finally!)

– Rage Shake Did you know about these 💎s? Any other features you’d like me to cover? Let me know 👇 pic.twitter.com/Yx0q4UGFfb — Adam Mosseri 😷 (@mosseri) November 17, 2021

أما الميزة الجديدة الأخرى التي أضافها التطبيق فتتعلق بـ“Photo carousel“، وهو عبارة عن منشور به صور أو مقاطع فيديو متعددة يمكن مشاهدتها عن طريق التمرير السريع أو النقر إلى اليسار، ويمكن إضافة ما يصل إلى 10 صور أو مقاطع فيديو ومشاركتها كمنشور واحد، وهي ميزة ستمكّن المستخدم من حذف الصور التي يرغب في إزالتها من المنشور.

وأضاف موسيري أن ”هذه الميزة كان يتم ترشيحها بإلحاح من قبل المستخدمين، وأخيرا تمكنت الشركة من إضافتها“.

وتابع في مقطع فيديو نشره على تويتر: ”يمكنك الآن اختيار صورة لا تعجبك أو ربما لم تعد مهتما بها بعد الآن.. وعندما يكون لديك منشور يضم مجموعة صور علي التطبيق، انتقل إلى قائمة النقاط الثلاث في الجزء العلوي الأيمن، ثم اضغط على تعديل، ثم مرر سريعا إلى الصورة التي تريد التخلص منها، وسترى رمز الحذف في الجزء العلوي الأيسر“.

وهذه الميزة متاحة فقط لنظام تشغيل iOS في الوقت الحالي، أما ميزة ”اهتزاز الغضب“ فهي متاحة لجميع مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة لنظامي Android وiOS.

والجدير بالذكر أن ”إنستغرام“ كان قد طور العديد من التحديثات والميزات الجديدة خلال هذا الأسبوع فقط، في محاولة منه لاستعادة مكانته التى بدأ يفقدها في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى استعادة ثقة مستخدميه مرة أخرى.

ومن ضمن هذه التحديثات، ميزة ”take a break“ التي تشجع المستخدم على أخذ قسط من الراحة بعد قضاء وقت على التطبيق. وتلا ذلك تحديث آخر يخص فيديوهات ”Reels“، وتضمن التحديث إمكانية تحويل النص إلى كلام وإمكانية إضافة تأثيرات صوتية على الفيديوهات. وجاء ذلك التحديث في إطار منافسة تطبيق ”إنستغرام“ لعدوه اللدود ”تيك توك“.

بينما تضمن آخر التحديثات حيلة أمنية جديدة من خلالها يطلب التطبيق من المستخدمين الجدد إرسال ”فيديو سيلفي“ من عدة زوايا للتأكد من الهوية لتفادي إنشاء حسابات مزيفة أو مضايقات للمستخدمين الآخرين.