"Rage Shake".. آخر تحديثات "إنستغرام" للإبلاغ عن الشكاوى

قال رئيس شركة ”إنستغرام“، آدم موسيري، أمس الأربعاء، إن الشركة أضافت ميزتين جديدتين لتحسين تجربة المستخدم.

وأضاف أن من بين الميزتين، خاصية ”اهتزاز الغضب – Rage Shake“ التي ستتيح للمستخدمين الإبلاغ عن مشكلة بسرعة أكبر. فعلي سبيل المثال، إذا كان التطبيق لا يعمل بالشكل المطلوب، فيقوم المستخدم بهز الهاتف أثناء فتح التطبيق وستظهر شاشة منبثقة تسأله: ”هل حدث خطأ ما؟“، مع وجود مساحة له للإبلاغ عن المشكلة.

وأوضح موسيري أن هذه الميزة ستمنح ”إنستغرام“ ملاحظات ستساعده في تحديد أولويات إصلاح الأخطاء، مؤكداً: ”يمكن للمستخدم أن يشرح بالضبط ما حدث معه، وكيف انتهى به الأمر مع المشكلة، وسيكون لدينا علي الفور شخص منوط به إلقاء نظرة على الشكوى“.

Covering ✌️ this week:

– Carousel Deletion (finally!)

– Rage Shake

Did you know about these 💎s? Any other features you’d like me to cover? Let me know 👇 pic.twitter.com/Yx0q4UGFfb

— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) November 17, 2021