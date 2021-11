للتأكد من هوياتهم.. "إنستغرام" يطالب المستخدمين بـ"فيديو سيلفي"

طالب تطبيق التواصل الاجتماعي للصور ”إنستغرام“ بعض المستخدمين بتقديم ”فيديو سيلفي“ يظهر زوايا متعددة لوجوههم للتحقق من الهوية والتأكد من أنهم ”حقيقيون“، وذلك وفق تغريدة نشرها مستشار وسائل التواصل الاجتماعي الشهير، مات نافارا.

وتعاني المنصة الاجتماعية منذ فترة طويلة من الحسابات المزيفة التي تتسبب في العديد من المشاكل، مثل: ترك رسائل غير مرغوب فيها، أو مضايقة الأشخاص، أو استخدامها لتضخيم عدد الإعجابات أو المتابعين بشكل مصطنع.

Instagram is now using video selfies to confirm users identity

Meta promises not to collect biometric data. pic.twitter.com/FNT2AdW8H2

— Matt Navarra (@MattNavarra) November 15, 2021