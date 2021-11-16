منصة "روبلوكس" تتطلع لجلب ألعاب الفيديو التعليمية إلى المدارس والجامعات

تتطلع منصة الألعاب الشهيرة ”روبلوكس“، للمساهمة بجلب ألعاب الفيديو التعليمية إلى الفصول الدراسية بالمدارس والجامعات في جميع أنحاء العالم، وذلك في إطار استراتيجية لتوسيع قاعدة مستخدميها (غالبيتهم من الأطفال والمراهقين)، ولعب دور في التطور القادم المتمثل في تقنية ”ميتافيرس“، التي يعتقد البعض أنها قد تصبح مستقبل الإنترنت.

وينشط في النظام الأساسي المجاني لمنصة ”روبلوكس“، أكثر من 47 مليون مستخدم يوميا (حتى الربع الثالث من العام الجاري)، نصفهم تقل أعمارهم عن 13 عاما، ويعمل هذا النظام على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وإكس بوكس الخاصة بشركة مايكروسوفت كورب.

وبحسب صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، أعلنت ”روبلوكس“ التي تتخذ من سان ماتيو بولاية كاليفورنيا مقرا لها، الاثنين، أنها استثمرت 10 ملايين دولار، للمساعدة في تطوير 3 ألعاب لطلاب المدارس المتوسطة والثانوية والجامعات.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة ”روبلوكس“، ديفيد باسزوكي، على تلك الخطوة في تصريحات لصحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، قائلا: ”كان البعد التعليمي جزءا من رؤية الشركة عندما بدأت منذ أكثر من 16 عاما، ودائما كان موضوعا في الاعتبار“.

وأضاف: ”ستعمل إحدى الألعاب التي تمولها الشركة على تعليم صناعة الروبوتات، وستركز الثانية على استكشاف الفضاء، وستساعد الثالثة الطلاب على استكشاف المهن والمفاهيم في علوم الكمبيوتر والهندسة والعلوم الطبية الحيوية“.

وذكرت الصحيفة أنه تم تطوير الألعاب الثلاثة من قبل مؤسسات غير ربحية، بما في ذلك متحف بوسطن للعلوم، وقد تم إنشاء إحداها بالشراكة مع استوديو ألعاب تعليمي صغير.

ورغم أن منصة ”روبلوكس“ تتميز بالفعل حاليا باحتوائها على ملايين الألعاب والأنشطة الأخرى، فإن القليل منها مصمم للفصول الدراسية.

وذكرت ”روبلوكس“ أن الألعاب الثلاثة التي تمولها، والتي من المقرر طرحها العام المقبل، لن تعرض أي منتجات افتراضية للبيع.

وفي حين أن مبلغ 10 ملايين دولار هو مبلغ صغير بالنسبة لـ ”روبلوكس“ التي تعتبر أكبر شركة ألعاب فيديو في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية، فإن المبلغ المذكور يسجل أول تجربة للشركة في تخصيص أموال لتطوير منصتها.

وتتزامن تطلعات ”روبلوكس“ التعليمية مع خططها لشق طريقها نحو ”ميتافرس“، وهو مصطلح يُعرَّف بشكل فضفاض على أنه عالم مستقبلي واسع على الإنترنت، حيث يتفاعل الناس في مساحات افتراضية مشتركة من خلال الصور الرمزية الرقمية.

وتعتبر منصة ”روبلوكس“ بمثابة إصدار مبكر لعالم ”ميتافرس“، إذ يتفاعل مستخدموها بالفعل بصور ”أفاتار“، وينتقلون من لعبة إلى أخرى، ويشاركون في الأحداث عبر الإنترنت مثل الحفلات الموسيقية وعروض البرامج التلفزيونية.

ومن المتوقع أن يلعب التعليم دورا رئيسيا في ”ميتافرس“، حيث سيمكّن الطلاب، على سبيل المثال، من استكشاف نسخ ثلاثية الأبعاد للمواقع التاريخية مثل كولوسيوم روما (المدرج الروماني) تماما كما كان يبدو منذ مئات السنين.