يوتيوب تحجب عدد علامات "عدم الإعجاب" عن الفيديوهات

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت يوتيوب، أمس الأربعاء، حجب عدد علامات عدم الإعجاب عن مقاطع الفيديو المنشورة على منصتها من الآن فصاعدا، بهدف حماية صانعي المحتوى من المضايقات والهجمات الموجهة.

وأشارت المنصة العملاقة التابعة لمجموعة غوغل إلى أن مستخدميها سيظل في إمكانهم النقر على زر ”لم يعجبني هذا الفيديو“، لكنهم لن يروا عدد علامات عدم الإعجاب على المقطع.

أما صانعو المحتوى فسيظل بوسعهم رؤية عدد نقرات عدم الإعجاب في مساحتهم الخاصة ”يوتيوب ستوديو“ حيث يمكنهم الإطلاع على بيانات مختلفة مرتبطة بقناتهم.

وقالت يوتيوب في بيان ”أردنا إنشاء بيئة قائمة على الاحترام وعدم الإقصاء تتيح لصانعي المحتوى تحقيق النجاح والتعبير عن أنفسهم بكل أمان“.

ولفتت المنصة العملاقة إلى أن هذا التدبير الجديد ”جزء من تدابير كثيرة نتخذها لمواصلة حماية صانعي المحتوى من المضايقات“.

وأوضحت أنها أجرت اختبارا مطلع العام الجاري شمل بعض صناع المحتوى لمعرفة ما إذا كان حجب عدد نقرات عدم الإعجاب يحد من التفاعلات السلبية.

وأثبتت النتائج هذه النظرية، خصوصا لدى صغار صناع المحتوى، المبتدئون منهم والمخضرمون.

ومنذ أيار/مايو، بات في إمكان مستخدمي فيسبوك وإنستغرام حجب عدد علامات الإعجاب على منشوراتهم.

وغالبا ما تواجه الشبكات الاجتماعية الكبرى ومنصات الفيديو اتهامات من مسؤولين ومشرعين وجمعيات بالتقصير في مكافحة المضايقات عبر الإنترنت.

وتستحوذ فيسبوك على الجزء الأكبر من هذه الانتقادات، خصوصا في ظل تسريبات موظفة سابقة في الشبكة العملاقة تتهم فيها المنصة بأنها تعطي الأولوية لأرباحها على حساب سلامة مستخدميها.

وموقع يوتيوب منصة أمريكية لمشاركة الفيديوهات عبر الإنترنت، تتخذ من سان برونو في كاليفورنيا مقرا لها، وفق موسوعة ويكيبيديا.

والخدمة، التي تم إنشاؤها في شباط/ فبراير 2005 من قبل ثلاثة موظفين سابقين في باي بال – تشاد هيرلي وستيف تشين وجويد كريم – اشترتها غوغل في نوفمبر 2006 مقابل 1.65 مليار دولار أمريكي، وتعمل الآن كإحدى الشركات الفرعية للشركة، وفق ويكيبيديا.

ويعد يوتيوب ثاني أكثر مواقع الويب زيارة في العالم بعد بحث غوغل، وفقا لتصنيفات أليكسا على الإنترنت.

ويتيح اليوتيوب للمستخدمين تحميل وعرض وتقييم ومشاركة وإضافة إلى قوائم التشغيل والإبلاغ عن مقاطع الفيديو والتعليق عليها والاشتراك مع مستخدمين آخرين.

ويتضمن المحتوى المتاح مقاطع الفيديو ومقاطع البرامج التلفزيونية ومقاطع الفيديو الموسيقية والأفلام القصيرة والوثائقية والتسجيلات الصوتية ومقاطع الأفلام والبث المباشر وتدوين الفيديو ومقاطع الفيديو الأصلية القصيرة ومقاطع الفيديو التعليمية.