هاكر يهدد بنشر بيانات 7 ملايين إسرائيلي بعد اختراقه موقعا حكوميا

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء أن ”هاكر“ ادعى سرقة بيانات تعود لسبعة ملايين إسرائيلي من موقع يتبع للسلطات المحلية الإسرائيلية.

وذكر موقع ”يديعوت أحرنوت“ الإخباري العبري، أن مخترق يطلق على نفسه اسم ”Sang kancil“، ادعى سرقة بيانات تخص سبعة ملايين مواطن إسرائيلي بعد عملية اختراق لموقع السلطات المحلية الإسرائيلية ”CITY4U“، لافتا إلى أنه في حال ثبت صحة حديثه، فإن الحديث يدور عن حادث انتهاك خطير للخصوصية.

وبحسب الموقع العبري، فإن المهاجم الإلكتروني، ادعى أنه اخترق موقع السلطات المحلية داخل إسرائيل، ويضم الموقع 60% من البيانات الخاصة، التي يهدد بنشرها.

وقال الموقع العبري، إن المهاجم قام بنشر عدد كبير من المستندات لإثبات ادعاءاته، حيث شملت هويات، ورخص سياقة وحسابات ضريبة الأملاك تعود لإسرائيليين، حيثُ تم نشر تلك المستندات في مجموعة ”تلغرام“ وعدد من المنتديات على الإنترنت.

وأكد أن المهاجم الإلكتروني ادعى نجاحه باختراق عدد من البلديات والسلطات المحلية داخل إسرائيل، وأنه قام بسرقة 80% من محتوى البيانات الموجودة على الموقع، والتي تخص مواطنين إسرائيليين.

وبحسب الموقع، فإن الهاكر أكد أن ”تلك المعلومات معروضة للبيع“ دون تحديد المبلغ، حيث أرفق البيان بملفات تحتوي على بيانات مواطنين من مناطق وسط إسرائيل مع الاسم الكامل وأرقام الهواتف.

وذكر موقع ”يديعوت أحرنوت“ العبري، أن اسم الهاكر المجهول ”Sang Kancil“، يمكن أن يشير إلى أنه ماليزي أو اندونيسي، لكونه اسم شخصية من الأساطير الماليزية والإندونيسية.

وأضاف الموقع العبري، أن الموقع ”CITY4U“ الذي يدعي الهاكر اختراقه يخدم 60% من السلطات المحلية في إسرائيل، ويشمل 12 بلدية كبيرة، إضافة إلى شركات المياه، الشركات البلدية، كما يشمل الموقع خدمات تشمل التحصيل المالي، ورواتب، وموارد بشرية، وتعليم.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن ”الاختراق الحالي في حال التحقق منه يعتبر انتهاكًا خطيرًا لخصوصية الكثير من المواطنين في إسرائيل، وهناك مخاوف بإيجاد مشترين للمعلومات من قبل مجرمين يعملون على سرقة الهويات وبيع بطاقات الائتمان المزيفة، أو الشركات التي تنشر بيانات عبر أجهزة الهواتف وشركات التسويق المباشرة“.