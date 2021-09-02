كيف طردت الروبوتات آلاف الموظفين؟‎‎

بدأت التطورات في تكنولوجيا الأتمتة تهدد جزءاً كبيراً من الوظائف وتشكل خطراً بسبب فقدان آلاف الوظائف، حيث يمكن للروبوتات، في النهاية، أن تحل محل الموظفين.

وبحسب تقرير لموقع ”20 مينوتوس“ الإسباني، فإن الروبوتات قادرة على القيام بعمل الإنسان من خلال عمليات مبرمجة، رغم أن النقاش قائم حول ما سيحدث، ومتى تغزونا الروبوتات وكيف ستحل محلنا؟.

ورغم عدم قدرة الذكاء الاصطناعي والروبوتات على تأدية جميع الوظائف، لكنها تظل موجة تجتاح العديد من المجالات، يخشى بسببها العديد من العاملين من فقدان وظائفهم، وخاصة في مجالات الإدارة والإنتاج.

هل يكون الروبوت محاميا؟

القليل من المهن ستلاحظ تطور التحول الرقمي على مر السنين، ليست من بيها مهنة المحاماة، لأن بعض الشركات أدركت أن الآلات يمكن أن تنفذ المهام التي يقوم بها موظفوها.

ووفقاً لما أوردته صحيفة ”ثينكو دياس“ الإسبانية، من خلال تقرير صادر عن The Law Society، فإن 15% من شركات المحاماة البريطانية الكبيرة استبدلت بالفعل العديد من المحامين بأنظمة آلية.

ويجب أن تتميز الملفات الشخصية لهؤلاء ”المحامين الجدد“ – وهم روبوتات – بذكائهم العاطفي وذكائهم الاصطناعي، الأول يبرز روح المبادرة والإبداع والتفكير الاستراتيجي، وفي الوقت نفسه، يحقق الثاني الأهداف التجارية للشركة.

وطور الشاب جوشوا براودر، البالغ من العمر 24 عاما، تطبيق ”DoNotPay“، كأول محام آلي في العالم بهدف الإدلاء ببيانات قانونية صحيحة عند الاستئناف.

هذا التطبيق متاح في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى أنه يساعد في كتابة الرسائل مثل المطالبات والشكاوى وحتى يعرف كيفية استرداد الأموال.

روبوت توصيل الطعام

يقوم روبوت ”KiwiBot“ بتسليم الطرود إلى المنازل، بالإضافة لاحتوائه على مساحة للتخزين بحجم صندوق الدراجة النارية.

كما يحتوي الروبوت على نظام قيادة شبه مستقل يقوم بتوصيل الطلبات في أقل من نصف ساعة، ويتم توجيههم بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ولديه أجهزة استشعار وكاميرات تتعقب بها بيئة المدن لتجنب العوائق.

ويشهد توصيل الطعام في المنزل توسعا كبيرا، حيث تخصص العديد من الشركات مواردها الاقتصادية لتوسيع نطاق الأعمال بفضل نموذج الإنتاج هذا.

مساعدو التمريض الجدد

يعمل موظفو المجال الطبي تحت ضغوط من التوتر وساعات العمل الطويلة، لذلك، فإن روبوت Moxi لشركة Diligent Robotics يهدف لأن يكون المساعد المثالي بالمستشفيات.

وتم إنتاج الروبوت لأداء وظائف النقل والتسليم بشكل مستقل للمواد لتخفيف عبء العمل عن الممرضات، لتحسين وقت العاملين الصحيين.

ويبرز Moxi لكونه تعاونيا ومستقلا تماما، كما يشتمل على برنامج ذكاء اصطناعي يتكون من خوارزميات تم إدخالها عن طريق التعلم الآلي.

هل ستختفي مهنة الصحفي؟

في يونيو 2020، بدأت شركة مايكروسوفت في طرد العديد من الصحفيين والعاملين في التحرير الذين شغلوا مناصب على مواقع مايكروسوفت نيوز وMSN لتحل محلهم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وادعت أنها كانت تقيم الأعمال بشكل منتظم لمزيد من الاستثمار.

وتتمثل هذه الفكرة من استبدال الصحفيين بالذكاء الاصطناعي في اختيار الأخبار والمحتوى لمنصات المعلومات الخاصة بهم.

وبدأت عمليات التسريح في الولايات المتحدة، حيث تأثرت حوالي 50 وظيفة، وفي الوقت نفسه، تأثر 27 شخصا أيضا في المملكة المتحدة.

وفي عام 2018، كشفت مايكروسوفت أن هناك أكثر من 800 ناشر يعملون من 50 مكانا حول العالم، ومع ذلك، انخفض العدد لأنهم يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي للبحث عن المحتوى ومعالجته وتصفيته وحتى البحث عن الصور.