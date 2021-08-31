"أبل" تعتزم إطلاق منصة للموسيقا الكلاسيكية‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت شركة ”أبل“ عن شراء منصة ”برايموفونيك“ المتخصصة في الموسيقا الكلاسيكية، على أن تطلق العام المقبل تطبيقاً مخصصاً لهذا النمط الموسيقي، في خطوة هي الأولى من نوعها للشركة التي اقتصرت عروضها الموسيقية على خدمة ”أبل ميوزيك“.

ورفضت ”أبل“ الرد على أسئلة من قبل وكالة ”فرانس برس“، بشأن كلفة الاستحواذ على ”برايموفونيك“.

وتسعى المنصة الأمريكية الهولندية ”برايموفونيك“، التي أطلقت سنة 2018، إلى تقديم بديل عن الخدمات الكبرى للبث التدفقي الموسيقي على الإنترنت، وهي توفر نوعية صوت أفضل بكثير، ومجموعة أعمال كلاسيكية أوسع وأكثر ترتيبا.

ولم يخف توماس ستيفنز، المدير العام للشركة وأحد مؤسسيها، أمله في أن يرى أحد عمالقة القطاع يشتري منصته.

واعتباراً من الاثنين، لن تقبل المجموعة المشتركين الجدد وستتوقف عن العمل مؤقتاً في السابع من أيلول/ سبتمبر، وفق ما جاء في البيان الصادر الاثنين.

وسيعرض على مشتركي ”برايموفونيك“ اشتراك مجاني لمدة ستة أشهر في ”أبل ميوزيك“ بانتظار إطلاق منصة للموسيقا الكلاسيكية من ”أبل“ في 2022.

وكشفت المجموعة الأمريكية أن هذه الخدمة الجديدة ستُعرض بسعر 9,99 دولارات في الشهر، في مقابل 14,99 دولاراً شهريا لـ ”برايموفونيك“ راهنا.

كما تعهد أوليفر شوسر نائب رئيس ”أبل ميوزيك“ و“بيتس“ في البيان بـ ”تقديم خدمة مخصصة للموسيقا الكلاسيكية ستكون فعلا الأفضل في العالم“.

وليست ”براموفونيك“ الخدمة الوحيدة المتخصصة في الموسيقا الكلاسيكية بالبث التدفقي، فمنذ العام 2015، تهيمن الألمانية ”آيداجيو“ على القطاع وقد تم تحميلها 1,8 مليون مرة، بحسب موقع ”تيكرانش“ المتخصص في هذا الشأن.

وتعرض ”آيداجيو“ خدمة مجانية مع إعلانات ودون إمكانية البحث وأخرى مدفوعة الأجر بسعر 9,9 دولارات في الشهر.

ولم تعد ”أبل“ تكشف عن عدد المشتركين في ”أبل ميوزيك“ منذ حزيران/ يونيو 2019 عند إعلانها عن تخطي عتبة 60 مليون مستخدم يدفع اشتراكات.

وتعتبر الموسيقا الكلاسيكية نمطا من الموسيقا أو أسلوب التأليف الموسيقي، انتشر في قارة أوروبا ما بين القرنين الـ 17 و 19، في محاولة لإبراز تميز الفترة التي ضمت العازفين الألمانيين يوهان سباستيان باخ ولودفيج فان بيتهوفن على أنها العصر الذهبي، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تمت الإشارة فيها إلى الموسيقا الكلاسيكية في قاموس أكسفورد الإنجليزي عام 1829.