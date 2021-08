"كلوب هاوس" يطلق ميزة تحاكي اجتماع الأشخاص في غرف حقيقية

أطلقت الشركة المشغلة لتطبيق ”كلوب هاوس“ للمحادثات الصوتية، ميزة جديدة، تمنح أي مجموعة من المتحدثين والمستمعين الشعور كما لو كانوا في غرفة حقيقية.

وأعلنت الشركة، أن غرف التطبيق يجرى تزويدها تدريجيا _في الوقت الحالي_ بميزة ”spatial audio“، التي ستجعل المتحدثين يقضون وقتا أكثر تفاعلا، بحسب موقع ”تك كرانش“ المختص بالتكنولوجيا.

ويقول الموقع إن ”هذه الميزة الجديدة تجعل أصوات المتحدثين وكأنها تأتي من زوايا مختلفة من الغرفة، وليس من مكان واحد على النحو المعروف حاليا في التطبيق الشهير“.

وقال رئيس تقنية البث في ”كلوب هاوس“، جاستن أوبرتي، إن ”أحد الأشياء التي يمكنك أن تدركها بسهولة خلال المحادثات الصوتية الجماعية الافتراضية، هو أنك لا تحظى بالمزايا ذاتها المتوفرة خلال المحادثات الجماعية العادية“.

Hear ye, hear ye 🔊 spAAaAaAatial audio on Clubhouse!

It's like surround sound, but w/ your own headphones. A more vibrant, human experience! Plus makes it much easier to tell who's talking.

thanks to @juberti for this one 👏 rolling out now on iOS, Android coming soon! pic.twitter.com/Zit6F9ijRK

— Clubhouse (@Clubhouse) August 29, 2021