"فيسبوك" تضيف مكالمات الفيديو والصوت إلى تطبيقها الرئيسي

تختبر شركة فيسبوك ميزة المكالمات الصوتية والمرئية بتطبيقها الاجتماعي الرئيسي فيسبوك.

وتمكن بعض المستخدمين، بمن في ذلك الموجودون في الولايات المتحدة، من إجراء مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو من تطبيق فيسبوك منذ يوم أمس.

ستكون هذه الميزة التجريبية في البداية متاحة فقط لعدد صغير من المستخدمين، وسيمكنهم إجراء مكالمات فيديو دون الحاجة إلى مغادرة بيئة التطبيق وفتح ”فيسبوك ماسنجر“.

وحسب بوابة ”إنجادجيت“ التقنية، فإن ”فيسبوك ربما يحاول تبسيط خدماته، بما في ذلك ماسنجر وواتساب، من خلال اتخاذ هذه الخطوة“.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الشركة لمنع المستخدمين من التبديل بين كل من فيسبوك وماسنجر كثيرًا.

ومن المعروف أيضًا، أن فيسبوك يخطط لتوحيد تطبيقات الاتصال الخاصة به، ففي أيلول/ سبتمبر 2020، على سبيل المثال، أتاح عملاق التواصل ميزة الدردشة وإرسال الرسائل بين كل من انستغرام وماسنجر.

وذكرت الشبكة الاجتماعية سابقًا أن واتساب سيكون أيضًا قادرًا على إرسال الرسائل بين التطبيقات.

وخلال عام 2020، اختبرت الشركة أيضًا إصدار ”لايت“ من ماسنجر في التطبيق الرئيسي.

حتى أن أحد مديري ماسنجر ذكر أن ”فيسبوك يعتبر الآن خدمة أكثر من كونه تطبيقًا قائمًا بذاته، وفي المستقبل يمكننا رؤية المزيد من تقنيات ماسنجر في التطبيقات الأخرى للشركة“.

ويُتوقع أن توسع الشركة هذه الميزة لتشمل المزيد من المستخدمين قريبًا، فإذا كنت من مستخدمي فيسبوك، فابحث عن قدرات الاتصال الصوتي والمرئي في الأسابيع القادمة.

وستظل كلتا الميزتين أيضًا جزءًا من تطبيق ماسنجر، بالطبع.

وتهدف الميزة الجديدة لتقليل الحاجة إلى التبديل بين تطبيق فيسبوك الرئيسي وخدمة الرسائل الخاصة بها.

وحسب ما ذكره كونور هايز، مدير إدارة المنتجات بتطبيق ماسنجر لوكالة بلومبيرغ، ”ستبدأ في رؤية المزيد من تقليل الحاجة للتبديل، بمرور الوقت“.

وقبل بضع سنوات، كان بإمكان مستخدمي فيسبوك إرسال رسائل إلى المستخدمين الآخرين، من خلال تطبيق الشبكات الاجتماعية الرئيسي.

ومع ذلك، في عام 2014 أعلنت الشركة أن منصة ماسنجر ستصبح تطبيقًا مستقلًا.

وفي ذلك الوقت، أكدت فيسبوك أن تطبيقها للتراسل ماسنجر سيحتاج أن يكون تطبيقًا مفصلًا ليحصل على المزيد من الميزات.

وستظل الدردشة النصية متاحة حصريًا على تطبيق ماسنجر في الوقت الحالي، رغم عودة مكالمات الصوت والفيديو إلى تطبيق فيسبوك.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن فيسبوك بالفعل عن تشفير شامل لمكالمات الصوت والفيديو على ماسنجر، وتم أيضًا تحديث التطبيق مؤخرًا بدعم رموز QR وروابط الدفع.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، شغّل فيسبوك المراسلة بين تطبيقي انستغرام وماسنجر، وهناك خطط لإضافة الميزة إلى واتساب أيضًا.

وفي السياق ذاته، تعد هذه التطورات جزءًا من استراتيجية تكامل الخدمة الجديدة والتشغيل البيني التي ينفذها فيسبوك مع تطبيقاته المضمنة في انستغرام وواتساب، ويهدف إلى التعامل مع ماسنجر كخدمة أكثر منه كتطبيق.