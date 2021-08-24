خلل في برمجية "مايكروسوفت"‎ يعرّض بيانات ملايين المستخدمين للخطر

تعرضت بيانات ومعلومات شخصية لـ38 مليونا _يعود بعضها لمنصات تعقب حالات الاتصال بالمصابين بفيروس كورونا_ للخطر في وقت سابق من هذا العام، نظرا لوجود خلل في تكوين برمجية من تصميم شركة ”مايكروسوفت“، إذ تستخدمها شركات ومؤسسات متنوعة أخرى.

وأصدرت شركة ”أبغارد“ المتخصصة في الأمن المعلوماتي، الاثنين، تقريرا عن تحقيق استغرق عدة أشهر، أظهر أن ملايين الأسماء والعناوين وأرقام الهوية الضريبية وغيرها من المعلومات السرية أصبحت مكشوفة، لكن لم تتعرض للاختراق قبل حل المشكلة.

ومن الجهات الـ47 المعنية بهذه المشكلة: ”أميركان إيرلاينز“، و“فورد“، و“جي بي هانت“، والهيئة الصحية في ماريلاند، وإدارة المواصلات العامة في مدينة نيويورك، وما يجمع هذه الجهات استخدامها برمجية ”باور آبس“ من ”مايكروسوفت“ التي تسهّل إنشاء مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول للتفاعل مع الجمهور.

فعلى سبيل المثال، إذا احتاجت مؤسسة ما إلى أن تستحدث بسرعة بوابة لحجز مواعيد للقاحات، توفر برمجية ”مايكروسوفت“ الواجهة العامة وإدارة البيانات، لكن حتى حزيران/ يونيو 2021، لم يكن تكوين البرمجية التلقائي يؤمّن بشكل مناسب حماية بيانات معينة، على ما أوضح باحثو ”أبغارد“ الذين أضافوا أن ”مايكروسوفت“ بادرت بفضل أبحاثهم ”إلى إجراء تعديلات في بوابات باور آبس“.

وقال ناطق باسم شركة التكنولوجيا العملاقة ”تساعد أدواتنا في تصميم حلول على نطاق واسع تلبي مجموعة متنوعة من الاحتياجات“، مضيفا في الوقت نفسه ”نحن نأخذ الأمان والخصوصية على محمل الجد، وكذلك نشجع زبائننا على تكوين المنتجات بطريقة تلبي احتياجات الخصوصية الخاصة بهم على أفضل وجه“.

كما أكدت المجموعة أنها تبادر إلى إبلاغ زبائنها عند اكتشاف مخاطر تسرب محتملة، لكي يتمكنوا من معالجتها.

لكن ”أبغارد“ اعتبرت أن من الأفضل تغيير البرمجية بناء على كيفية استخدامها من الزبائن بدلا من ”النظر إلى القصور الواسع في خصوصية البيانات على أنه خطأ في التكوين من قبل المستخدم؛ ما يؤدي إلى استمرار المشكلة وتعريض الجمهور للخطر“.

ولفتت إلى أن ”عدد الحسابات التي كانت المعلومات الحساسة فيها مكشوفة يُظهر أن المخاطر المرتبطة بهذه الخاصية لم تؤخذ في الاعتبار بشكل مناسب“.