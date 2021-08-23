إثيوبيا تطور منافسا محليا لمواقع التواصل الاجتماعي

قالت الوكالة الحكومية الإثيوبية لأمن الاتصالات، الإثنين، إن إثيوبيا بدأت تطوير منصة لمواقع التواصل الاجتماعي؛ لمنافسة فيسبوك وتويتر وواتساب، رغم أنها لا تعتزم حظر خدمات هذه الشركات العالمية.

ومنذ العام الماضي، تخوض إثيوبيا صراعا مسلحا طرفاه الحكومة الاتحادية وجبهة تحرير تيغراي، التي تسيطر على إقليم تيغراي شمال البلاد.

وشن مؤيدو كل من الجانبين حربا كلامية ضد الجانب الآخر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال شوميتي جيزاو المدير العام لوكالة أمن شبكة المعلومات، إن ”الحكومة تريد أن تكون منصتها المحلية بديلا لفيسبوك وتويتر وواتساب وزوم“، متهما ”فيسبوك“ بـ“حذف منشورات وحسابات قال إنها تنشر الواقع الحقيقي لإثيوبيا“.