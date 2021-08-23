"آيسر" تغزو سوق أجهزة التلفاز بسلسلة جديدة

تشتهر شركة ”آيسر“ التايوانية بإنتاج وتصنيع الحواسيب المحمولة الخاصة بها التي تستهدف قطاعات مختلفة في الهند، ويبدو أن الشركة تخطط الآن لدخول فئة جديدة تماما في المنطقة.

وكشف تقرير جديد أن الشركة التايوانية تستعد لإطلاق سلسلة جديدة من أجهزة التلفاز الذكية بدقة HD و 4K في سبتمبر/ أيلول المقبل في السوق الهندية.

وفقا لتقرير نشره موقع ”91Mobile “ التقني، كشف المسرب التقني المعروف ”Ishan Agarwal“، أن العلامة التجارية ستقدم أجهزة تلفزيون ذكية في الهند في وقت ما في سبتمبر/ أيلول 2021.

ويضيف التقرير أن عملاق التكنولوجيا التايوانية يخطط لإطلاق أجهزة تلفزيون ذكية جديدة بأحجام تتراوح من 32 بوصة حتى شاشة بأحجام 70 بوصة.

على ما يبدو، سيتم تصنيع المجموعة الجديدة من أجهزة التلفزيون الذكية بواسطة العلامة التجارية ”Dixon“ وستعمل أجهزة التلفزيون على نظام التشغيل Android TV OS، الذي يوفر الدعم لتطبيقات البث المباشر عبر الإنترنت مثل: Netflix و Prime Video و YouTube.

علاوة على ذلك، ستدعم تلفزيونات آيسر القادمة أيضا خيارات اتصال Bluetooth و Wi-Fi؛ كما ستحتوي على منافذ USB و HDMI إلى جانب ميزات مثل Micro Dimming و Dolby Atmos.

ويضيف التقرير أن عددا قليلا من الطرز القادمة ستأتي بتصميم دون إطار، فيما ستتوفر أجهزة التلفزيون الذكية من العلامة التجارية بأحجام عرض 32 بوصة و 42 بوصة و 43 بوصة و 50 بوصة و 55 بوصة و 58 بوصة و 70 بوصة.

وستصل إصدارات HD بحجم 32 بوصة، مقترنة بـ1.5 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ومعدل تحديث 60 هرتز، ونسبة تباين 3000: 1.

والجدير بالذكر أن هذه التلفزيونات الذكية سيطلَق عليها اسم Acer 43 inch Frameless 4K Ultra HD Android TV و Acer 50-inch Frameless 4K Ultra HD Android TV.

وستحتوي أجهزة تلفزيون 4K على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 غيغابايت، ومعدل تحديث 60 هرتز، ونسبة تباين تبلغ 5000: 1.

ولسوء الحظ، فإن أسعار هذه التلفزيونات غير معروفة حاليا، إلا أنه من المتوقع أن يتراوح سعرها بين 20000 روبية هندية إلى 70.000 روبية هندية (نحو 270 إلى 943 دولارا أمريكيا).