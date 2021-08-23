فيسبوك تعتزم منافسة تيك توك بإطلاق ميزة مقاطع الفيديو القصيرة

قالت شركة ”فيسبوك“ إنها بدأت اختبار ميزة جديدة سبقتها إليها العديد من تطبيقات التواصل وهي ”فيسبوك ريلز“ Facebook Reels.

وأوضحت الشركة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي، في بيان لها، أنها ستجلب ”فيسبوك ريلز“ Facebook Reels إلى خلاصات الأخبار والمجموعات.

وبهذه الخطوة، ستجلب شركة ”فيسبوك“ مقاطع فيديو قصيرة، تشبه تلك التي يقدمها تطبيق ”تيك توك“ TikTok الصيني لمستخدميه، إلى النظام الأساسي

وتسعى الشركة إلى منح المستخدمين القدرة على إنشاء محتوى فيديو قصير ومشاركته مباشرةً داخل خلاصة الأخبار أو داخل المجموعات.

وبحسب موقع ”theverge“، ستظهر مقاطع الفيديو القصيرة لبعض المستخدمين في موجز الأخبار وداخل المجموعات، حيث يمكن للأشخاص مشاهدتها معًا.

وقالت الشركة في بيانها: ”يمكن للأشخاص مشاهدة وإنشاء مقاطع فيديو من تطبيق فيسبوك، وقد تم تصميم الميزة لمنح الأشخاص طريقة للتعبير عن أنفسهم واكتشاف محتوى ترفيهي ومساعدة منشئي المحتوى على توسيع نطاق وصولهم“.

وأضافت: ”إن يقرب من نصف الوقت الذي يقضيه التطبيق مخصص لمشاهدة مقاطع الفيديو، وأن Reels تنمو بسرعة خاصة“.

واشتملت الاختبارات الأولية للميزة الجديدة التي ستجلها ”فيسبوك“ لمستخدميها، مشاركة Instagram Reels ضمن الشبكة الاجتماعية الزرقاء.

وقالت الشركة إنها تختبر أيضًا ميزة جديدة تمنح صناع محتوى ”إنستغرام“ في الولايات المتحدة خيار عرض Instagram Reels كمحتوى موصى به عبر ”فيسبوك“.

وقام منافسو ”فيسبوك“، مثل تطبيق ”سناب شات“، بدفع أموال للناس للقيام بذلك، حيث أنفقت شركة ”سناب“، في وقت ما، مليون دولار في اليوم، لتحفيز إنشاء ميزة Spotlight الخاصة به.

وأعلن موقع ”يوتيوب“ أيضًا عن صندوق ”شورتس“، والذي سيشهد دفع الشركة 100 مليون دولار على مدار العام المقبل لمنشئي المحتوى الذين يصنعون محتوى لمنافسها TikTok.

وكانت الشركة قد بدأت الاختبارات على الميزة في وقت سابق من هذا العام في الهند والمكسيك وكندا، ركزت على تقديم مقاطع فيديو قصيرة لمستخدمي المنصة.

بدورها، قالت شركة ”فيسبوك“ إنها ستنفق مليار دولار على منشئي المحتوى على موقعها وإنستغرام، حتى عام 2022، لكنها تضيف اليوم أنها ستطرح أيضًا برامج مكافآت إضافية وتمويلًا أوليًا في الأشهر المقبلة، وستستهدف بشكل خاص Facebook Reels.