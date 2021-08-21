تطبيق "دولينغو" يضيف 5 لغات جديدة

أضاف ”دولينغو“، التطبيق الشهير لتعلم اللغات المختلفة، أدوات كتابية يدوية، و5 لغات جديدة تحت اسم ”الخطة العائلية“، وفقًا لما نشره موقع ”engadget“ التقني.

وبحسب الموقع، فإن التطبيق أعلن خلال فعاليات ”ديوكون“ وهو حدث عالمي مجاني خاص بالتعلم واللغات والتكنولوجيا، ويُقام هذا العام بشكل افتراضي، عن وجود عدد من التحديثات الجديدة الخاصة بمنصتهم التعليمية، وهي عبارة عن خطة عائلية للمستخدمين الذين لديهم أكثر من طالب داخل المنزل.

وتدور الميزة الأولى حول أدوات كتابية يدوية لتعليم المستخدمين كتابة النصوص والرموز الخاصة ببعض اللغات التي تساعدهم على تعلم وكتابة بعض اللغات المحتوية على حروف هجائية غير لاتينية، مثل: الروسية، والهندية، والعربية، واليابانية، والكورية، واليونانية، وغيرها من اللغات.

أما عن الميزة الثانية فهو استعداد التطبيق قريبًا لإضافة 5 لغات أخرى، حيث يعمل التطبيق مع مؤسسات جنوب أفريقية بهدف إضافة دورات تعلم اللغات الخاصة بهم التي يُقبل عليها الكثير، مثل: الزولو، والماروي، والكوسية، والكريولية الهايتية، وتاغالوغ.

وقالت كاتي هيوستن، المديرة التنفيذية في مؤسسة نالبالي Nal’ibali، عملوا على مدار السنوات على إنشاء قصص للأطفال باللغات الجنوب أفريقية لتعزيز مكانة هذه اللغات، ومشاركتها مع جميع الأشخاص حول العالم.

وتتضمن التحديثات الجديدة تقنيات تساعد المستخدمين على مواصلة التعلم حتى بعد ارتكاب الكثير من الأخطاء، وخيارات تتيح مواصلة الدروس الفائتة، ويتيح التطبيق للمستخدمين مراجعة أخطائهم لتطوير مهاراتهم اللغوية بدقة وكفاءة عالية.

وأفاد الموقع بأن تكلفة الخطة العائلية الجديدة 120 دولارًا سنويًا، حيث لا يتوافر في التطبيق خطة شهرية للدفع ويعمل“ دولينغو“، على إطلاق تطبيق لتعليم الرياضيات لطلاب المرحلة الابتدائية، ومن المقرر إطلاقه العام المقبل، وسيقوم التطبيق باستخدام نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء دروس بمستوى صعوبة يتماشى مع المستخدمين بالشكل الصحيح.

ويحظى ”دولينغو“، الذي تم إطلاقه لأول مرة، في 2009، من ولاية بنسلفانيا الأمريكية بشهرة كبيرة عالميًا في مجال تعلم اللغات المختلفة، ويحتوي على 300 مليون مستخدم من مختلف دول العالم.