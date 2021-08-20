لأول مرة.. ابتكار قسطرة مستوحاة من أرجل الحشرات للتنقل في شرايين المخ

طوّر مجموعة من المهندسين والأطباء بجامعة كاليفورنيا البحثية العامة، لأول مرة قسطرة مرنة وقابلة للتوجيه والتحكم للتنقل في شرايين المخ والأوعية الدموية.

ونشرت مجلة Science Robotics العلمية عن هذا الابتكار والذي يُسهل على الجراحين من خلال توجيه القسطرة، والتحكم في حركتها داخل شرايين المخ والأوعية الدموية أثناء العمليات الجراحية، وهذا الابتكار هو الأول من نوعه.

ووفقا للمجلة العلمية، فإن المجموعة البحثية القائمة على الابتكار استوحوا تصميم القسطرة من الطبيعية من أرجل الحشرات والذيول التي على شكل أسواط والتي تسمح للكائنات المجهرية مثل البكتيريا بالسباحة.

وأجرى الباحثون تجاربهم على الخنازير في مركز جراحة المستقبل بالجامعة، وجاءت النتائج مبشرة وإيجابية.

وقد عمل الباحثون على هذا الابتكار بسبب وجود شخص من كل 50 في الولايات المتحدة الأميركية يعاني من تمدد الأوعية داخل الجمجمة، فيما يُصيب هذا النوع من الحالات أكثر من 160 مليون شخص على المستوى العالمي والفئة العمرية للمصابين تكون تحت سن الـ50، وقد أثبتت الإحصاءات أن أكثر من نصف المرضى المصابين بتمدد الأوعية الدموية لاقوا حتفهم جراء المرض.

أما عن الناجين من هذا المرض، فإنهم لا يستطيعون مواصلة حياتهم بشكل طبيعي، حيث يصابون بإعاقات طويلة الأمد، وتشير الدراسات إلى أن ما يقرب من ربع الحالات المصابة لا يمكن علاجها بسبب صعوبة الوصول للأوعية الدموية المتمددة.

وأضاف رئيس قسم جراحة الأعصاب بالجامعة، ألكسندر خاليسي، أنهم يواجهون صعوبات وتحدّيا كبيرا في توجيه قسطرة المخ نحو الأماكن الدقيقة، ولكن أثبتت نتائج التجارب التي أُجريت على القسطرة الجديدة أنها ستُحدث فارقا في العمليات الجراحية، وستساعد الأطباء على علاج تمدد الأوعية الدموية والكثير من الأمراض العصبية الأخرى.

وكان من ضمن الابتكارات الحديثة في جراحة تمدد الأوعية الدموية، استخدام أسلاك يتم توجيهها من خلال الفخذ لوضع القسطرة عبر الشريان الأورطي وصولا للمخ، وعلى اعتبار أن كل هذه الأسلاك من الصعب الاحتفاظ بها في وضعها الصحيح لمنع نزيف المخ وتدفق الدم للأوعية الدموية، فقد توجه فريق الأطباء والمهندسين للطبيعة لابتكار جهاز جديد يُسهل على جراحي الأعصاب عملهم ولتوفير رعاية جيدة للمرضى.

وأكد الباحثون، أن النتائج والإحصاءات الخاصة بتجاربهم ستشمل الحيوانات، وأول تجربة بشرية للقسطرة القابلة للتوجيه.