لمرونة العمل.. غوغل تتيح ميزة جديدة في تطبيق "غوغل كالندر"

مع انتشار العمل الذكي، تغيرت عادات العمل، وبالتالي قد يكون من المفيد معرفة مكان عمل الزميل أو الموظف، سواء كان المكتب أو المنزل أو أي مكان آخر، ربما تكون هذه ضرورة جديدة ناتجة عن احتياجات العمل في شكلها الجديد.

في هذا السياق، وفي إطار ما يقدم من ميزات مصممة للذين يعملون عن بعد بسبب وباء فيروس كورونا، وإضافة خيارات للتكيف مع أوضاع العمل الجديدة؛ أفادت تقارير أن شركة غوغل العملاقة للتكنولوجيا تقدم ميزة غير مسبوقة بخدمة ”غوغل كالندر“، وهي القدرة على الإشارة إلى المكان الذي تتصل منه بالعمل.

وفقًا لـ 9To5Google، سيتم تفعيل الميزة اعتبارًا من 30 أغسطس/آب (يمكن الوصول إليها بالفعل الآن للبعض)، وسيسمح لك أيضًا بإضافة روتينك الأسبوعي، مع خيار التحديث أو الحذف في حالة حدوث تغييرات.

سيسمح ”غوغل كالندر“ لمستخدميه بالإشارة مباشرة -في تقويمهم الخاص- إلى المكان الذي يعملون منه لذلك، إذا كان لديك بالفعل جدول لعملك المجدول للأسبوع، يمكنك تعيين روتين موقع العمل الأسبوعي وتحديث موقعك مع تغيير الخطط.

ويمكنك أيضًا بالإضافة إلى إظهار الأيام والساعات التي سيكون فيها المستخدم خلال ساعات العمل، تحديد ما إذا كان يعمل من المكتب أو المنزل أو في أي مكان آخر، وبالطبع، ستكون هذه البيانات مرئية فقط للأشخاص المصرح لهم، لذلك يمكن أن تكون خيارًا ممتازًا لمشاركتها مع الرؤساء أو زملاء العمل أو العملاء.

بهذه الطريقة سيتمكنون من معرفة ما إذا كان بإمكانهم العثور عليك في المكتب من أجل التوصل لأمر ما، أو إذا كان من الأفضل الاتصال بنا عبر الإنترنت إذا كنا نعمل من المنزل.

تقول غوغل عن الميزة الجديدة: ”من خلال إظهار أيام الأسبوع للآخرين التي تخطط للبقاء فيها في المكتب، أو العمل من المنزل، أو العمل من موقع آخر، يكون من الأسهل التخطيط للتعاون الشخصي أو تحديد التوقعات في مكان عمل مختلط“.

وهذه ميزة اختيارية، لذا لن يقوم المستخدمون بتمكينها افتراضيًا، لكنهم سيرون إشعارًا لتنشيطها عندما تكون متاحة في الخدمة، وسيبدأ تمديد هذا الخيار الجديد اعتبارًا من 30 أغسطس.

ومن التفاصيل التي يجب وضعها في الاعتبار، أن هذه الميزة الجديدة لن تكون متاحة لجميع المستخدمين، ويذكر فريق غوغل أنه سيتم تطبيقها فقط على عملاء ”جي سويت بيزنيس“، ”وورك سبيس بيزنيس وبلس“، ”إديوكيشن بلس وانتربرايز ستاندرد“.