تويتر يطلق تحديثا جديدا لتحسين خدمة الدردشة الصوتية "Spaces"

أطلق موقع ”تويتر“ تحديثا جديدا لتحسين خدمة الدردشة الصوتية Spaces.

وسيكون من الممكن إعادة التوجيه إلى Spaces بسهولة أكبر من خلال مواقع أخرى غير تويتر، وفقا لموقع techcrunch التقني.

وكان تويتر أعلن الخميس أنه بصدد تطوير نقاط نهاية جديدة بواجهة Twitter API v2 لدعم دردشته الصوتية Spaces والتي كانت مرئية فقط في تطبيقات تويتر الخاصة.

ومع التحديث الأخير، سيتمكن جميع المطورين الذين يستخدمون Twitter API v2، من عرض الغرف الحية أو المجدولة باستخدام معايير مختلفة، وسيتمكن المطورون من توجيه المستخدمين إلى Twitter Spaces من خلال تطبيقاتهم الخاصة.

ولا تعني إعادة التوجيه هذه، أنه من الممكن الانضمام إلى غرف الدردشة الصوتية على تويتر من خلال تطبيقات الجهات الخارجية (الطرف الثالث) لكن، للانضمام إلى غرفة الدردشة الصوتية، من الضروري الانتقال إلى تطبيقات تويتر ذاتها.

وكان تويتر قد طور واجهة برمجة التطبيقات العام الماضي، بهدف مساعدة التطبيق على التنافس. ويعد الدعم الجديد لـ Twitter Spaces في الواجهة البرمجية للتطبيق (API) مثالًا على تلك الخطة التي يجري تنفيذها الآن.

ويأمل تويتر من خلال التحديث الجديد مساعدة المطورين على طرح منتجات جديدة تسمح لمستخدميه، سواء على تويتر أو خارجه، بالعثور على Twitter Spaces بسهولة أكبر.

ويتوقع مع الميزة الجديدة، أن تتوسع خدمة Spaces لتضم الدردشات الصوتية لعدد أكبر من المستخدمين، ما قد يمنح تويتر ميزة في المشهد التنافسي المتزايد للسوشيال ميديا للدردشات الصوتية، مثل كلوب هاوس، وأيضا تلك التجارب المبدعة للدردشات الصوتية المقدمة من فيسبوك، رديت، سبوتيفي، والتطبيقات الاجتماعية الأصغر.