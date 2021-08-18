الطباعة بتقنية 4D تبشر بثورة هائلة في الطب والطيران والصناعة

بدأت الطباعة بتقنية الأبعاد الرباعية 4D تشق طريقها في المعامل التقنية حول العالم، لتبشر بثورة علمية وعملية هائلة في مجالات حيوية مختلفة مثل الطب والطيران والسياحة والصناعة وغيرها.

وذكر تقرير نشره موقع ”archdaily“ أن الطباعة رباعية الأبعاد ليست أكثر من تقنية تصنيع رقمية – طباعة ثلاثية الأبعاد – تتضمن بعدا جديدا هو البعد الزمني.

وأضاف التقرير أن ذلك يعني أن المادة المطبوعة، بمجرد أن تصبح جاهزة، ستكون قابلة وقادرة على التعديل أو التحويل أو التحرك بشكل مستقل، بسبب خصائصها الجوهرية التي تستجيب للمحفزات البيئية.

ولفت التقرير إلى أنه تم تعميم هذا المفهوم من قبل الباحث سكايلر تيبيتس Skylar Tibbits، الذي ينسق العمل في معمل التجميع الذاتي لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، بالتعاون مع ”ستراتاسيس“ و“أوتوديسك“.

وبحسب التقرير، فإنه رغم أن التكنولوجيا لا تزال جديدة تماما، إلا أنه من المتوقع استخدامها في العديد من المجالات، من الإنشاءات والبنية التحتية والسيارات والطيران وحتى في مجال الرعاية الصحية، جنبا إلى جنب مع الطباعة الحيوية.

وتعتمد الطباعة رباعية الأبعاد 4D بشكل مباشر على المواد المستخدمة في إنشاء الشيء، وتسمى المواد الذكية، كما توضح الباحثة آنا بلوزاجسكي، هي مواد صلبة لها خاصية – شكلها أو أبعادها أو لونها – والتي تتغير استجابة لمحفز خارجي بسيط، مثل الحرارة أو الضوء أو الرطوبة أو الضغط أو المغناطيسية، بسبب خصائصه المادية الداخلية.

وترى آنا أن ”عالم اليوم المادي ثلاثي الأبعاد مصنوع من مواد غير فعالة وغير حية مثل الطوب والفولاذ والزجاج“، مضيفة أن الهياكل رباعية الأبعاد تتكون من ”المواد الذكية“ النشطة والمتحركة والتي تتحرك بشكل مستقل – تتورم أو تنكمش أو تنحني كرد فعل لمحفز – جنبا إلى جنب مع مواد سلبية، وهذا يسمح لها بالتحرك وتغيير الشكل دون الروبوتات أو الإلكترونيات أو المحركات.

وتستشهد الباحثة بمثال كوز الصنوبر كمادة طبيعية ذكية، نظرا للطريقة التي تعمل بها هي من خلال طبقتين من الألياف الصلبة التي تعمل في اتجاهات مختلفة، ما يسمح بفتح أو إغلاق المخروط، بحيث يتم إطلاق البذور فقط عندما يكون الوقت مناسبا للإنبات في التربة (حار وجاف).

وعندما تكون الرطوبة عالية، يظل المخروط مغلقا لحماية البذور، وهذا أحد الأمثلة على كيفية السعي إلى فهم وتكرار عمليات الطبيعة المعقدة للتكيف والمرونة والكفاءة وهو أمر يحفز مهندسي المواد، مشيرة إلى أنها أيضا القوة الدافعة وراء التقليد الحيوي، حيث يمكن للطباعة رباعية الأبعاد أن تجسد العديد من الأفكار التي لم تحققها التكنولوجيا بعد.

وأشار التقرير إلى أن الغرض الرئيسي من الطباعة رباعية الأبعاد 4D هو القدرة على برمجة المواد، ما يجعلها تتفاعل وفقا للمعايير البيئية، لكن ما الذي يمكن أن يستخدم هذا؟.

ويستدل الباحث سكايلر تيبيتس من معهد ”ماساتشوستس“ للتكنولوجيا بعض التجارب المستمرة التي تنحني فيها الأجسام، عند تسخينها أو تحفيزها بطريقة ما، وتفترض أحجاما أخرى ثلاثية الأبعاد.

يذكر الباحث أيضا الاحتمالات الأخرى المختلفة للطباعة رباعية الأبعاد، كما هو الحال في مجال البنية التحتية: على سبيل المثال، أنبوب الصرف الذي يمكن أن يتقلص أو يتوسع مع تدفق المياه؛ أو نظام الصرف الصحي الذي يمكنه نقل النفايات من خلال الانقباضات والاسترخاء المشابهة للحركات التمعجية للأمعاء، والتي يمكنها التغلب على المنحدرات في التضاريس.

ويمكن رؤية التطبيقات المستقبلية في البناء والتصنيع أو صناعات المواد المتقدمة حيث يمكن للأجزاء أن تتحول من مواد خام إلى هياكل نهائية مدمجة في المكان دون تدخل بشري.

وأكد الباحث أن ذلك تحول جذري حقيقي في فهم الهياكل، التي ظلت حتى هذه النقطة ثابتة وصلبة (الفضاء الجوي، والسيارات، وصناعات البناء، وما إلى ذلك) وستكون قريبا ديناميكية وقابلة للتكيف وقابلة للضبط للأداء عند الطلب.

ورأى أنه من المحتمل أن تؤدي الطباعة رباعية الأبعاد المعززة بتقنية المواد المتعددة إلى إحداث ثورة في قدرتنا على التحكم في المواد وبرمجتها بدقة من تصور الفكرة إلى طباعة التحولات المتغيرة الشكل.

وبحسب التقرير، هناك أيضا بحث جاد حول الطباعة رباعية الأبعاد للمواد البوليمرية لتجديد الأنسجة والأعضاء، أو حتى لإعادة بناء العظام.

وأكد التقرير أن الاحتمالات لا حصر لها ويمكن للتجارب أن تذهب أبعد من ذلك بكثير، تخيل كل ما يمكن أن توفره المواد الذكية والطباعة رباعية الأبعاد لبناء المغلفات والتكيف مع المناخ والاستجابة للمحفزات الأكثر تنوعا، وعلى الرغم من أن التكنولوجيا لا تزال في مهدها وتتركز في عدد قليل من المعامل التقنية حول العالم، يبدو أنها تتمتع بمستقبل واعد.