الضوء الأزرق.. ابتكار يحفز نمو الأجنة وإصلاح خلايا الجسم

توصل فريق بحثي من قسم الكيمياء الحيوية والعلوم البيولوجية بجامعة ”إلينوي“ للبحوث في إربانا- شامبين بالولايات المتحدة، إلى تكنولوجيا ثورية يمكنها تحفيز نمو الأجنة، وإعادة إصلاح خلايا الجسم التالفة باستخدام الضوء الأزرق.

وذكر الباحثون، وفقا لموقع Technology Networks للأخبار التكنولوجية، إن تقنية الضوء الأزرق المطورة، تضع مفهوما جديدا لتنظيم مسار إشارات في الجسم تسمى Wnt ”وينت“، والتي تلعب دورا رئيسا في نمو الأجنة، وإصلاح الأنسجة التالفة.

وشرح كاي تشانغ الباحث المشارك في الدراسة، إن مسار إشارات ”وينت“ يلعب مجموعة متنوعة من الأدوار في التطور البشري والحيواني، إذ إنه في أثناء التطور الجنيني تنظم هذه الإشارات تطوير العديد من الأعضاء، مثل: الرأس، والحبل الشوكي، والعينين، كما وتحافظ على الخلايا الجذعية في العديد من الأنسجة لدى البالغين.

ورغم ذلك، حذر تشانغ، عند ارتفاع أو انخفاض إشارات وينت بشكل كبير قد يصاب الجسم بضرر، إذ من الصعب تحفيزها باستخدام التقنيات الحالية، مؤكدا أن تقنيتهم الجديدة لديها القدرة على تنظيم هذه الإشارات بالضوء الأزرق؛ ما يتيح دراسة وظائفها المتنوعة بشكل أفضل.

بدوره، أوضح جينغ يانغ، الباحث في الدراسة ”بينما تؤدي إشارات وينت المنخفضة إلى فشل إصلاح الأنسجة، فإن ارتفاع هذه الإشارات قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، إذ من الصعب تحقيق توازنها الضروري مع التقنيات الشائعة، مثل: التحفيز الكيميائي، لتنظيم مثل هذه المسارات“.

وأوضح يانغ، أنه وفريقه تمكنوا من معالجة ذلك، من خلال تصميم البروتين المستقبل للاستجابة للضوء الأزرق، وبهذا النهج الجديد، يمكنهم ضبط مستوى إشارات وينت من خلال تعديل الكثافة والمدة الزمنية من الضوء، ودون التسبب بآثار جانبية.

وطور الفريق البحثي، نموذج التقنية الجديدة لتعمل على تنشيط مسار إشارات وينت في أجنة الضفادع.

وشرح يانغ أن الطرق الشائعة للعلاج بالضوء تولد مواد كيميائية عالية الطاقة، مثل: أنواع الأكسجين التفاعلية، دون التفريق بين الأنسجة السليمة والمريضة؛ ما يجعل استهداف العلاج مستحيلا، مضيفا ”أثبتنا في تقنيتنا أن الضوء الأزرق يمكنه تنشيط مسار إشارات وينت داخل أجزاء الجسم المختلفة لأجنة الضفادع، من خلال تحفيز محدد مكانيا لوظائف الخلية“.

وأثبت الباحثون خلال التجربة أن تقنيتهم حساسة وقابلة للضبط عند تحفيزها لنمو النخاع الشوكي والرأس في أجنة الضفادع.

ويأمل الفريق البحثي إمكانية استخدام التقنية الجديدة لاستهداف خلايا في الجسم كان من الصعب الوصول إليها في التقنيات السابقة، بما يسهم في إصلاح الأنسجة التالفة.

كما تصور الباحثون إمكانية استخدامها في بحوث السرطان، إذ قالوا ”لأن حالات السرطان غالبا ما تنطوي على إشارات مفرطة النشاط لمسار وينت، يمكن استخدام تقنيتنا لدراسة آلية نشوء السرطان في الخلايا الحية، وبالتالي توفير البيانات الأولية لتطوير علاج محدد الهدف“.