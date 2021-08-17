FireEye XDR.. منصة جديدة لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني وتعزيز الاستجابة‎‎

كشفت شركة FireEye المتخصصة في الأمن السيبراني، عن منصة جديدة تابعة لها باسم FireEye XDR تسهم في مساعدة فرق العمليات الأمنية على تعزيز اكتشاف التهديدات، وتسريع قدرات الاستجابة، وتبسيط التحقيقات.

وتهدف المنصة الجديدة، إلى توفير حماية أمنية أساسية للنهاية الطرفية، والشبكة والبريد الإلكتروني والسحابة مع التركيز على تحسين قدرات المؤسسات للتحكم في الحوادث من الاكتشاف إلى الاستجابة.

وتمتلك الشركة ذاتها منصة أمنية أخرى باسم (FireEye Helix) توحد العمليات الأمنية من خلال توفير الجيل التالي من إدارة الأحداث والحوادث الأمنية (SIEM)، وتنسيق الأمان، والأتمتة والاستجابة (SOAR)، وإمكانيات الارتباط جنبا إلى جنب مع بيانات استقصاء التهديدات المدعومة من ”مانديانت“.

وقال بريمان بالما، نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات في الشركة: ”معرفتنا الفائقة بالتهديدات والجهات المهاجمة منقطعة النظير. لذا وبكل سهولة، أعتقد أننا ندير أفضل منصة ”إكس دي أر“ في الأعمال التجارية من خلال دمج استقصاء التهديدات في محرك كشف متقدم يتم توفيره مركزيا، وعلى نطاق واسع عبر السحابة“.

وأضاف: ”تعمل منصة ”إكس دي أر“ الخاصة بنا بترجمة الرؤى إلى إجراءات عبر أكثر من 600 تقنية أمنية. كما أن المنصة تعزز مهمتنا المتمثلة في حماية عملائنا بلا هوادة“.

ويوفر تصميم السحابة الأصلية ”هيلكس“ من ”فاير آي“ تجربة محلل محسّنة تسمح بالتكامل السلس لأدوات الأمان المتباينة بغض النظر عن المورد أو مصدر البيانات.

وتعتبر منصة FireEye XDR الأنسب لفرق العمليات الأمنية في المؤسسات والسوق المتوسطة التي تتعرض بشكل متزايد لخطر الهجمات الإلكترونية، بسبب مجموعة من العوامل بما في ذلك تطور التهديدات، وإدارة أدوات الأمان دون المستوى الأمثل، ونقص الموظفين.

وقالت الشركة إن فريق عمل المنتجات يخطط لتقديم ميزات جديدة لمنصة ”XDR“ بما في ذلك إمكانات سحابة محسّنة للنهاية الطرفية، ولوحات معلومات محسّنة من منصة ”Helix“ بالإضافة إلى إمكانيات وجود رسوم بيانية للتهديدات، ودعم إضافي لأدوات أمان الطرف الثالث الرائدة، والتكامل المستمر مع منصة ”مانديانت المتقدمة“ (Mandiant Advantage) التي تتضمن آليات الدفاع التلقائية.

من جهته، قال جون أولسيك، كبير المحللين الرئيسيين وعضو لدى ”إي إس جي“ (ESG): ”يتطلع قادة الأمن والمخاطر ذوو التفكير المستقبلي، إلى الدفاع عن مؤسساتهم بطرق يمكن أن تقلل من التعقيد والاستثمار المسبق، وفي الوقت نفسه تسريع الوقت المستغرق لاكتشاف التهديدات المتفشية والرد عليها“.

وأضاف: “ الاستفادة من نهج ”إكس دي أر“ المبني على استقصاء التهديدات يساعد قادة الأمن على تحسين الفعالية، وتجنب وقوعهم في خطر الهجمات ويصبحون حديث الصحف ووسائل الإعلام“.