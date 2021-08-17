تقرير: "تيك توك" في الطريق لأن يصبح "فيسبوك الجديد" الذي سيشكل مستقبل التكنولوجيا

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن تطبيق تيك توك الصيني لمقاطع الفيديو القصيرة في طريقه ليصبح بمثابة فيسبوك الجديد، نظرا لتأثيره الكبير خلال الفترة الماضية ونسب التحميل القياسية التي حققها.

وذكرت الغارديان أن ”تيك توك“ استثمر بيئات التشظي الاجتماعي التي أحدثتها جائحة كورونا في العالم، وحقق اختراقات ستجعله ”فيسبوك الجديد“ الذي سيشكل مستقبل التكنولوجيا.

وأشار تقرير الغارديان الذي كتبه كريس ستوكيل ووكر، مؤلف كتاب ”صراع العمالقة على مستقبل السوشيال ميديا“، إلى أن ”تيك توك“ أصبح في شهر يوليو الماضي أول تطبيق غير مملوك لفيسبوك يتجاوز عدد مستخدميه 3 مليارات، علما أن عدد مستخدمي الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم يراوح حول 5.3 مليار شخص.

ويفسر التقرير هذه الأرقام لانتشار ”تيوك توك“ بكونه أحسن استثمار البيئة الاجتماعية التي اجترحها وباء كورونا، حيث ازدهر التطبيق على أرضية العزل المنزلي الذي أبقى الملايين في بيوتهم يتسلون بهواتفهم الذكية معظم الوقت، ما جعل تيك توك التطبيق الأكثر تحميلاً في العالم و“الأكثر تداولاً في أحاديث الأطفال أو الأحفاد أو الإعلانات التي حققت له أكثر من 34 مليار دولار من العائدات في عام 2020″.

ويشير التقرير إلى أن ”تيك توك“ في هذه الأثناء طوّر مدة مقاطع الفيديو الخاصة به، والتي كانت لا تزيد عن 15 أو 60 ثانية، فأصبحت الآن تستمر لمدة تصل إلى ثلاث دقائق، مع إمكانية مشاهدتها من خلال متصفح الويب أو حتى من خلال التلفزيون الذكي.

لكن أكبر الاختراقات التي حققها التطبيق وأهّلته ليكون فيسبوك الجديد، كما يقول التقرير، هو الذي حصل في شهر مايو الماضي باستحداث خدمة ”التراسل الجماعي“ التي سمح فيها مطورو التطبيقات الأخرى لمستخدمي تيك توك بتسجيل الدخول إلى تطبيقاتهم باستخدام حساب TikTok الخاص بهم. وهو ما يعني أن ”تيك توك“ أصبح بوابة لبقية الإنترنت.

يذكر أن شركة ”أميريكان إيرلاينز/ ”American Airlines أعلنت قبل أيام أن خدمة ”تيك توك“ المجانية وصلت إلى بعض رحلات الخطوط الجوية الأمريكية.

ويمكن للركاب استخدام التطبيق لمدة تصل إلى 30 دقيقة مجانا، بفضل الخطوة التي أقدمت عليها الخطوط الجوية الأمريكية.

وتمنح الخدمة الركاب الوقت لمشاهدة ما لا يقل عن 10 مقاطع فيديو جديدة من بين الأطول زمناً. وإذا لم يكن التطبيق مثبتاً لدى المستخدم، يمكنه تحميله مجاناً أثناء الطيران، بحسب بيان الشركة.