هل سمعت عن شبكة "أبل" الاجتماعية Ping؟.. تعرف على أسباب فشلها

يجهل كثيرون بكل تأكيد أن شركة ”أبل“ الأمريكية، صانعة ”أيفون“، لديها شبكة اجتماعية تدعى Ping على غرار الشبكات الأخرى الشهيرة ”فيسبوك“ و“تويتر“ و“ماي سبيس“، ولكن ذلك كان قبل 10 سنوات، وعلى يد ستيف جوبز الرئيس التنفيذي الراحل للشركة.

وبشكل غريب، قيدت شركة ”أبل“ شبكتها الاجتماعية وجعلت السماح بالدخول إلى Ping من خلال برنامج iTunes بإصدار رقم 10.0، حيث كان هناك قسم تحت اسم Ping ضمن الأقسام الخاصة بالتطبيق.

وكانت تلك الشبكة الاجتماعية Ping تأتي مع مظهر مطابق لمظهر ”فيسبوك“، وتضم عناصر ومميزات مستوحاة من ”تويتر“، وهو الأمر الذي أكد عليه ستيف جوبز نفسه خلال المؤتمر الذي عقد للكشف عن الشبكة الاجتماعية حينها.

وأتاحت شركة ”أبل“ للمستخدمين البحث عن الأصدقاء، عن المشاهير أو الفنانين ومتابعتهم أو مطالعة ملفاتهم الشخصية ومنشوراتهم، وكانت الشبكة تضم نفس عدد مستخدمي ”آيتونز“ عمومًا، وهم 160 مليون مستخدم، وكانت تقدم تجربة استخدام متكاملة وقادرة على منافسة ”فيسبوك“ و“تويتر“.

أسباب الفشل

من وجهة نظر ”أبل“، كانت وسائل التواصل الاجتماعي نشاطًا تجاريًا ينمو، ولكن بدلاً من مجرد إطلاق ”iSocial“، قررت الشركة الجمع بين النشاط الاجتماعي وأعمال النمو الخاصة بها، الموسيقى.

كان من المفترض أن يكون تكامل Ping مع iTunes خطوة ذكية، لكن ”أبل“ كشفت عن نقص البصيرة والاستثمار في وسائل التواصل الاجتماعي.

وإذا كانت ”فيسبوك“ عبارة عن نظام أساسي اجتماعي مصمم لبيع الإعلانات التي تجذب اهتماماتك الأساسية، فإن Ping كانت عبارة عن شبكة اجتماعية مصممة لغرض زيادة مشتريات الموسيقى من خلال الكشف عن ما فاتك أو من خلال إظهار ما كان يستمع إليه الآخرون في دائرتك الاجتماعية.

وفشلت شبكة Ping الاجتماعية من شركة ”أبل“ في الحفاظ على اهتمام المستخدمين وحتى المشتركين، كما أن تيم كوك أحد مسؤولي الشركة حينها وخليفة ستيف جوبز في قيادة ”أبل“ حالياً كان يرى أن الاستثمار في هذه الشبكة هو استثمار خاسر.

وحصرت آبل شبكتها داخل التطبيق، وهو ما جعل الوصول إليها يتطلب تنزيل البرنامج وتنصيبه، وهو ما زاد من عدم الاهتمام بالشبكة، ليتم الإعلان عن إيقافها نهائيًا ومنع تسجيل أعضاء جدد في 30 سبتمبر من عام 2012.