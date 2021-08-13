مع تزايد التهديدات.. كيف تحمي هاتفك من الاختراق والقرصنة؟

شهدت السنوات الأخيرة تزايد حالات الاختراق الإلكتروني التي تتعرض لها الأجهزة الذكية سواء الهواتف المتحركة أو اللوحيات أو حتى الساعات الذكية، علاوة على أجهزة الحواسيب.

وتعرض الملايين من المستخدمين لحالات اختراق ووقعوا ضحية إما عمليات قرصنة أو اختراق فدية أو سرقة معلومات أو غيرها من حالات التلصص والتعدي على الخصوصية المعلوماتية.

ويتطلب الأمر، مع تنامي وتنوع وتطور ظواهر الاختراق الإلكتروني، حماية أجهزتنا الذكية التي نستخدمها طوال اليوم كالهواتف المتحركة، أو التي تستخدم نسبياً كغيرها من الأجهزة.

ونستعرض في التقرير التالي أفضل تطبيقات حماية الأمن والخصوصية ومنع الاختراق وتأمين الهواتف الذكية وفق ما أورده موقع ”esecurityplanet“ التقني:

Norton 360

يأتي تطبيق ”نورتن 360“ على رأس قائمة تطبيقات مكافحة الفيروسات، التي ينصح بها خبراء الأمن المعلوماتي، ويتيح التطبيق للمستخدمين حماية هواتفهم من مجموعة من التهديدات السيبرانية من أجل تحسين خصوصيتك وأمنك الرقمي.

ويوفر التطبيق ميزات رئيسة أحدها يسمى مرشد التطبيق. التي تعمل على فحص التطبيقات بصورة دورية لاكتشاف البرامج الضارة وبرامج الفدية والبرامج الإعلانية وحذفها تلقائيًا.

وهناك ميزة أمان اتصال الشبكة اللاسلكية التي تساعدك في فحص الشبكات التي تستخدمها للعثور على التي تم اختراقها، كما أن هناك أداة أمان الجهاز التي توفر الحماية ضد تهديدات الأمان الخارجية عبر الإنترنت. إضافة إلى ميزة التحذير بشأن أي مواقع احتيالية أو ضارة.

McAfee

صمم هذا التطبيق ليكون الحل الشامل لمستخدمي الهواتف الذكية لحمايتهم من التهديدات عبر الإنترنت إضافة إلى العديد من الميزات لتحسين أداء الهاتف بشكل عام.

وهو أحد تطبيقات مكافحة الفيروسات الشائعة التي تتيح لك اكتشاف التطبيقات المصابة بالبرامج الضارة ومواقع الويب المزيفة والشبكات اللاسلكية غير الآمنة والعديد من المخاطر الأمنية الأخرى.

Avira

من أشهر تطبيقات مكافحة الفيروسات للهواتف الذكية التي تتيح لك حلا شاملا للحماية من الإصابة بالفيروسات والبرامج الضارة.

يتضمن التطبيق شبكة VPN مجانية ومدير أذونات يقوم بتقييم خصوصية كل تطبيق مثبت على هاتفك، وهناك أداة تنظيف لإزالة الملفات غير المرغوب فيها والقدرة على تعيين رمز PIN لقفل التطبيقات الحساسة وحظر المكالمات الآلية.

Bitdefender

توفر شركة Bitdefender أحد أفضل تطبيقات مكافحة الفيروسات للهواتف الذكية الذي يقدم ميزات رائعة لحماية خصوصيتك وبياناتك.

يتضمن التطبيق خدمة VPN وحماية الويب المحسنة والعثور على هاتفك في حالة ضياعه وميزة خصوصية الحساب لتنبيهك إلى عمليات اختراق البيانات عبر الإنترنت.

Trend Micro

يعتبر أحد أفضل تطبيقات مكافحة الفيروسات ويهدف بشكل عام إلى تحسين هاتفك المحمول من خلال توفير عدد كبير من أدوات الأمان والخصوصية المتقدمة.

ويوفر التطبيق ميزة اكتشاف التطبيقات المصابة بالبرامج الضارة وبرامج الفدية والمواقع غير الآمنة والشبكات اللاسلكية غير الآمنة وأدوات لتحسين أداء الهاتف، وهناك ميزات أخرى مثل حظر مواقع الويب التي تحتوي إعلانات مزعجة ومتتبعات ويب.