غوغل تطور ميزات جديدة لتحسين أمان الأطفال عبر الإنترنت‎‎

في إطار اللوائح التي تم وضعها حول العالم لحماية سلامة الأطفال عبر الإنترنت، طورت شركة غوغل عمليات ”البحث الآمن“ افتراضيا لمن هم أقل من 18 عاما.

وكانت غوغل قد أعلنت عن مجموعة من التغييرات في سياساتها ومنتجاتها للحد من تعرض الأطفال للمحتوى الصريح، بما في ذلك حظر الإعلانات التي تستهدف الفئة العمرية الأقل من 18 عاما، لمنحهم تجربة أكثر أمانا عبر الإنترنت، وفقا للتقرير.

وستطرح شركة غوغل خلال الفترة المقبلة، سياسة جديدة تُمكّن أي شخص أقل من 18 عاما، أو أحد الوالدين أو الوصي، من طلب إزالة صورهم من نتائج صور غوغل.

وقالت الشركة في مدونتها: ”بالطبع، لا تؤدي إزالة صورة من البحث إلى إزالتها من الإنترنت، ولكننا نعتقد أن هذا التغيير سيساعد في منح الأطفال مزيدا من التحكم في صورهم عبر الإنترنت“.

وبحسب التقارير، ستوسع الضمانات منع عرض الفئات الإعلانية الحساسة للعمر لهؤلاء المراهقين، وحظر استهداف الإعلانات استنادا إلى العمر أو الجنس أو اهتمامات الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وأضافت الشركة: ”سنبدأ في طرح هذه التحديثات عبر منتجاتنا على مستوى العالم خلال الفترة القادمة. هدفنا هو ضمان توفير وسائل حماية إضافية وتقديم تجارب مناسبة للفئة العمرية للإعلانات على غوغل“.

بالإضافة الى ذلك، ستقوم الشركة أيضا بإدخال تغييرات إلى عدد من خدماتها مثل منصة يوتيوب والبحث ومساعد غوغل وسجل المواقع ومتجر ”غوغل بلاي“.

وتابعت غوغل: ”تساعد بعض منتجاتنا المشهورة، الأطفال والمراهقين في استكشاف اهتماماتهم ومعرفة المزيد عن العالم والتواصل مع الأصدقاء“.

وأردفت: ”ملتزمون بجعل هذه التجارب أكثر أمانا لهم باستمرار، ولهذا السبب سنجري في الأسابيع والأشهر القادمة عددا من التغييرات على حسابات غوغل للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما“.

وسيتم تشغيل ”البحث الآمن“ الذي يساعد في تصفية النتائج الصريحة عند تمكينه افتراضيا للمستخدمين الذين سجلوا الدخول والذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، وهي ميزة قيد التشغيل حاليا افتراضيا لجميع المستخدمين الذي تقل أعمارهم عن 13 عاما والذين لديهم حسابات تدار بواسطة تطبيق Family Link.

كما أكدت الشركة أنها تعمل على طرق لمنع المحتوى الجريء أو المخصص للكبار من الظهور أثناء استخدام الطفل Google Assistant على الأجهزة المشتركة، وستقدم في الأشهر المقبلة وسائل حماية افتراضية جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إيقاف تشغيل سجل المواقع، افتراضيا للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما على مستوى العالم دون إتاحة خيار تشغيله. وهذه الميزة نشطة حاليا للأطفال ذوي الحسابات الخاضعة للإشراف.